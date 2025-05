Motosierra a los derechos y la soberanía: el regreso de Cristina Kirchner en clave política. Como un emperador victorioso, Javier Milei considera ya a la ciudad de Buenos Aires como un territorio propio. Por Marcos Cittadini







NA - redes sociales

Esta semana de mayo quizás sea recordada por el desagradable desaire de Javier Milei al jefe de Gobierno, Jorge Macri, y su propia vicepresidenta, Victoria Villarruel. El presidente justificó haberlos dejado con el saludo en el aire con una frase histórica: “Roma no paga traidores”. La frase milenaria, supuestamente dirigida a Macri, es claramente más aplicable a su relación con la presidenta del Senado. El ex intendente de Vicente López no es un un hombre de su fuerza y hasta se ha mantenido leal al liderazgo de Mauricio Macri. No hay traición que achacarle.

Sucede que Milei, como un emperador victorioso, considera ya a la ciudad de Buenos Aires como un territorio propio. Pero además, va en busca de la provincia. Es por eso que el discurso de Cristina Kirchner en esta semana tiene una relevancia revitalizada. La ex presidenta cerró el Encuentro de la Cultura popular, realizado en Polo Cultural y Deportivo Saldías, en las inmediaciones del barrio 31. La ubicación no es menor porque La Libertad Avanza perdió en los barrios populares de la ciudad, donde había ganado en 2023. La lectura derrotista de la lista que encabezó Leandro Santoro obvió que el peronismo y sus aliados ganaron en siete comunas porteñas, algo inédito en la historia moderna. Pero el peligro de ser derrotados en la provincia existe y lo saben quienes analizan los números bonaerenses. Salvo en la tercera sección electoral, la más importante del conurbano en términos cuantitativos, el peronismo no tiene garantizado ningún otro triunfo. Puede llegar a ganar en la primera pero no se espera mucho más que eso. En otras palabras, la unidad parece estar complicada pero no hay ni siquiera garantías de que con ella alcance. En eso seguramente estaba pensando Cristina Kirchner cuando dijo “tenemos que volver a ser militantes políticos. Esto requiere capacidad de análisis, para ver más allá de la próxima elección y fundamentalmente, dejar de lado las mezquindades y los egos, que tanto daño han hecho y han provocado una fragmentación inútil.” La orden que se impartió a los cercanos parece acompañar esas palabras. No se habla más de interna y nadie saca los pies del plato. Si alguien va a romper, que sea Axel.