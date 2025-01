Milei radicaliza la agenda, mientras se complica la economía y el impacto social del ajuste

Ahora, más allá de la violencia que habilita en la sociedad por el sólo hecho de atacar a ciertos grupos, el gesto no queda sólo en lo simbólico o en lo potencial . Rápidamente, desde Casa Rosada se anunció que se reactivará un proyecto que busca eliminar del código penal al femicidio , un agravante a la figura de homicidio cuando es cometido por motivos de género. El proyecto, que se trabajó en los primeros meses de la gestión Milei y quedó guardado a la espera de mejores tiempos para su presentación, tiene el engañoso nombre de “igualdad ante la ley” y su justificación es que no es más valiosa la vida de una mujer que la de un hombre.

El proyecto busca tergiversar el espíritu del concepto de femicidio, que no consagra superioridad de una vida sobre la otra, sino que intenta incidir en los delitos cometidos por cuestiones de género, un verdadero flagelo en sociedades como la argentina.

El Presidente tuvo también una serie de consideraciones tremendamente agresivas para con el colectivo LGTBQ+, emparentando la homosexualidad con la pedofilia y citando información falsa para denostar las identidades trans.

Javier Milei Davos Foro Económico Mundial 23 enero 2025 Weforum

Entonces, surge la pregunta de por qué Milei y su gobierno encaran en este momento, en el comienzo de un año electoral, una deriva autoritaria y conservadora sorprendente aún para quienes saben que su verdadero proyecto es retrotraer todos los avances que nuestro país consiguió desde 1983 a la fecha. Sin necesidad de arribar a una respuesta única ni muchos menos definitiva, hay ciertos elementos a tener en cuenta.

Por un lado, la vocación de acaparar la agenda que la gestión libertaria ha tenido desde su comienzo se mantiene con la misma energía. Ninguna fuerza política ha podido disputar esa supremacía, al menos no de modo sostenido. En la Argentina se discute lo que Milei y su gobierno quieren.

Por otro lado, se ha puesto en pausa el anuncio de pases de dirigentes del PRO a la LLA, luego de los casos de Luis Juez, Diego Valenzuela y Diego Kravetz. El freno no obedece a un fortalecimiento del liderazgo de Mauricio Macri, sino a todo lo contrario. En el entorno del Presidente ven tan claramente que el proceso se dará por decantación que prefieren estirarlo más cerca del cierre de listas para que tenga más impacto en las elecciones. Mientras tanto, se pueden encarar agendas más ultra que incomodarían a quienes tengan que justificar su pase a un espacio cada vez más volcado a la ultraderecha.

Quizás ese no sea un problema para dirigentes como Diego Santilli o Cristian Ritondo, pero sí para Silvia Lospenatto, quien emocionó a muchas y muchos con su discurso en favor del aborto seguro, legal y gratuito en 2018, pero hoy junta votos para las iniciativas libertarias más polémicas y que más derechos recortan.

Silvia Lospennato PRO Cámara de Diputados 7 agosto 2024 Ignacio Petunchi

De cualquier modo, quizás esto último sea una preocupación republicana abstracta. La dirigencia política vernácula no ha mostrado demasiados pruritos a la hora de cambiar sus posiciones en función de ciertos acuerdos. Esto cabe tanto para el PRO, como para la UCR y hasta el peronismo. Todas esas fuerzas permitieron que el trámite legislativo fuera bastante fácil para los objetivos de la Casa Rosada en 2024.

Otra explicación de por qué el gobierno elige este momento para radicalizar su agenda puede estar ligada a la marcha de la economía. Las luces alarma de mediano y largo plazo están encendidas hace tiempo y algunas de corto plazo comienzan a advertir que no se puede seguir demasiado tiempo sacrificando reservas para sostener el carry tarde y el dólar barato. Una prueba de ello es el abandono del viaje a Davos por parte de Luis Caputo y su vuelta a Buenos Aires para anunciar, de apuro, una baja en las retenciones que permita que se liquiden dólares y estos sirvan como puente hasta que llegue el financiamiento del FMI.

En términos políticos, la situación no está terminada. Las patronales agrarias -aquejadas por la sequía y la baja de los precios internacionales y acostumbradas a pedir siempre más- consideran insuficiente el anuncio y reclaman que la medida sea permanente y sostenida a la baja. Es llamativo, pero no sorprendente que el esfuerzo fiscal de 800 millones de dólares que el gobierno decidió que haga toda la sociedad para favorecer al campo sea más del doble de lo que implicaría descongelar y actualizar el bono de 70 mil pesos que reciben los jubilados.

En este sentido, el proyecto Milei está apalancado con mucha fuerza en la idea de que si los sectores mayoritarios de la población hacen un sacrifico hoy, recibirán beneficios en el futuro. La mayoría de las encuestas marcan que quienes aún apoyan a Milei, lo hacen sobre esta creencia, aunque su situación esté peor que antes de diciembre de 2023. La ausencia de esa recompensa al esfuerzo minará más tarde o más temprano el consenso que lo llevó al poder.

Por eso, los libertarios necesitan de nuevos enemigos a quien culpar de los males que ellos generaron o agravaron e importan discusiones foráneas como las de la cultura woke o problemas de inmigración que no son los que la Argentina tiene. Si este nuevo experimento de radicalizar la agenda para distraer, pero también para hacer retroceder discusiones ya saldadas, tendrá éxito, es algo que aún no podemos prever. Subestimar a Javier Milei no parece haber sido una buena receta hasta aquí, pero creer que la base material no incidirá, en algún momento, en el apoyo que recibe también puede ser un diagnóstico equivocado.