Convocan a una Asamblea Antifascista LGBTQ+ en contra de los dichos de Javier Milei

"Desde estos foros se promueve la agenda LGBT queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo o cuando un preso alega a ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión", afirmó el mandatario.

Luego ejemplificó: "Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/casabrandon/status/1882853142569836821?s=46&t=kq3mRR6ZcQsg-eU4Y7sbAQ&partner=&hide_thread=false LA VIDA ESTA EN RIESGO

BASTA!

Asamblea Antifascista LGBTQ+

Sábado 25/1, 17h

Anfiteatro del Parque Lezama



Al closet no volvemos nunca más! pic.twitter.com/4XMxcWl7V7 — #casaBrandon (@casaBrandon) January 24, 2025

Sus dichos generaron fuerte rechazo en el arco político. La Unión Cívica Radical (UCR) emitió un comunicado donde definió los dichos del Presidente como "una nueva aberración".

"Asistimos azorados a una nueva aberración del presidente Javier Milei y expresamos nuestra solidaridad con los ciudadanos y ciudadanas despreciados y agredidos en su discurso ante el Foro de Davos. A inmigrantes, mujeres, miembros de la colectividad LGTB y militantes políticos, les acercamos nuestro abrazo fraterno", señaló en un primer momento.

Para luego enfatizar: "Exigimos que Milei cese con los agravios a quienes piensan diferente, termine con la propagación de información falsa sin ninguna rigurosidad científica y pida disculpas a los millones de ciudadanos heridos por sus palabras".

En línea con Milei, Guillermo Francos defendió que el Estado no promueva la agenda LGBT

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respaldó los dichos del Javier Milei en Davos. Aseguró que "es un Presidente que tiene ideas muy claras de hacia dónde debiera ir el mundo, en particular la Argentina. Es un discurso que llama la atención. Creo que Argentina está marcando hoy una diferencia y a mí me parece importante", destacó el funcionario.

"Lo que plantea el presidente Milei con mucha claridad es que la libertad está por encima de cualquier otro concepto", afirmó. En ese sentido, señaló que las ideas de la llamada "agenda woke", como la justicia social y las cuestiones de género, "se han mal utilizado para construir un Estado de tipo socialista".

"Esto no quiere decir que un Estado próspero no se preocupe por aquellos que tienen menos o que la violencia contra la mujer no deba ser combatida. Ahora, un Estado socialista como al que hemos llegado no tiene ni siquiera la Justicia que pueda proteger los derechos de los ciudadanos", analizó en Radio Con Vos.