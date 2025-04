Mauricio Macri criticó la estrategia electoral del Gobierno: "Le gusta transar con los malos"

Macri aseguró que "no improvisar es votar al PRO".

También consideró que "hay mucha mezcla" en las direcciones de organismos y ministerios que se generó por el "desconocimiento por venir de afuera" y por "gente que cree que transando con los malos les va a ir mejor", y advirtió que La Libertad Avanza (LLA) "pierde mucha energía" peleando "contra su propia sombra".

"Me pongo a pensar qué cosas se pueden seguir haciendo en función de que la gente está bancando, porque nadie está mejor que hace un par de años, pero todos son conscientes de que aquello era un festival de billetes que se imprimían en el Banco Central", sostuvo en LN+.

"La inflación sigue en el 3 coma algo mensual y eso debería ser anual. Estamos en la dirección correcta, falta mucho, no da para festejar tanto. Hace falta que todas las instituciones tengan la misma coherencia, por encima de cualquier persona, y estén lideradas por alguien que inspire respeto y no que tenga un prontuario", añadió.

Macri advirtió que "no se puede improvisar" en el armado de las listas y criticó al portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien es el principal candidato de LLA en la Ciudad. "Hay que estar preparado. Uno puede ser un buen vocero, pero para ser legislador hay que saber. No improvisar es votar al PRO", sentenció.

En ese sentido, apuntó contra la secretaria de la Presidencia por la falta de acuerdo en territorio porteño. "Que Karina Milei haya elegido dar la batalla contra el PRO en la Ciudad está mal. Está con los Menem todo el día, no ve lo que es La Rioja; es un feudo terrible, donde no hay libertades, no entró nada del cambio", sostuvo.

