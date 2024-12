Margarita Stolbizer: "Cristina Kirchner tiene franja libre el año que viene para ser candidata"

La diputada afirmó que la expresidenta no va a ser candidata "para buscar fueros" sino "por vocación de poder".

"El fallo de la Corte es un fallo muy sencillo, no se mete en la cuestión de fondo, sino que rechaza un recurso extraordinario por inadmisible, por improcedente, porque es un recurso que sólo se puede presentar en lo que son sentencias definitivas y cuando hay una gravedad institucional", manifestó.

"El propio Gobierno volteó la posibilidad de (la ley de) Ficha Limpia, que es lo que iba a impedir que una persona con dos condenas pueda ser candidata", señaló en relación a la Causa Vialidad.

Respecto a las elecciones legislativas del próximo año, sostuvo: "Cristina es una persona eminentemente política y no diría que va a ser candidata para buscar fueros, más allá de que esto sea la consecuencia obvia e inmediata. Me parece que si es candidata es más que nada por vocación política, por vocación de poder, por intentar sostener una fuerza política".

En ese sentido, apuntó: "No hay persecución, no hay proscripción, no hay lawfare; los delitos se cometieron, las pruebas están". "Cristina nunca quiso que llegara el juicio oral porque es cuando se ponen todas las pruebas arriba de la mesa", expresó.

Además, reflexionó que no hay que "tener doble vara" en cuanto a pensar que "la corrupción es mala cuando la cometen unos y no otros". En ese punto, aseguró tener "una mirada muy crítica" respecto a "muchas cosas que están pasando también hoy" en el gobierno de Javier Milei.