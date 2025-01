Luis Juez: "No sé si Mauricio Macri está enojado conmigo"

El senador cordobés Luis Juez confirmó la renuncia a la presidencia del bloque del PRO en el Senado y aclaró que no sabe si el expresidente Mauricio Macri está enojado con él por la determinación. Además, ratificó que quiere ser candidato a gobernador de Córdoba por La Libertad Avanza en 2027 .

"Tuvimos una reunión anoche en la que expresamos que vamos a seguir con el bloque trabajando, pero con las autoridades constituidas. La verdad es que no sé si Mauricio Macri está enojado conmigo. No tengo un enojómetro ", aseguró el dirigente, que asumió la banca en diciembre de 2021, tras participar en el frente electoral Juntos por el Cambio . Su lugar será ocupado por el entrerriano Alfredo de Ángelis .

Durante la charla con los medios de comunicación, Juez brindó los motivos por los cuales abandonó la presidencia de la bancada del PRO en la Cámara alta: "Hubo decisiones de algunos dirigentes que no compartí, entonces no es correcto que ocupe la presidencia de una bancada sin ser de ese partido. Los perjudico en la toma de decisiones y eso le comunicé al presidente Macri".

En tal sentido, el exintendente de la ciudad de Córdoba remarcó que respaldará al Gobierno de La Libertad Avanza: "Sigo siendo senador y voy a defender los intereses de mi provincia. Voy a acompañar al Gobierno en lo que tenga que hacerlo, el Senado es un lugar complicado y soy un senador con experiencia. Es un lugar intrincado, el enemigo está agazapado y voy a colaborar con el Gobierno".

"Molestó que dijera que en 2027 me encantaría ser el candidato a gobernador de Córdoba del presidente Milei"

Luego de tres intentos fallidos para convertirse en gobernador de Córdoba en 2007, 2011 y 2023, Luis Juez buscará una cuarta oportunidad dentro de dos años. A tal punto que expresó que desea representar a La Libertad Avanza: "Les ha molestado que dijera que en 2027 me encantaría ser el candidato a gobernador del presidente Milei, justo cuando estaba de vacaciones. Les puede gustar o no mi forma de pensar, pero no está acordado nada".

"Tengo una relación maravillosa con el presidente Milei, lo voy a acompañar desde mis convicciones, lo que esté de acuerdo lo votaré y lo que crea que no, no lo haré. Me pusieron en una carrera sucesoria que nunca estuve, como si fuera un miserable", destacó.