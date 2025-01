Luego de su tuit en defensa de Elon Musk, denunciaron a Javier Milei por instigación a cometer delitos

"No sólo no les tenemos miedo. Sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad. Zurdos hijos de putas tiemblen", escribió el presidente en su cuenta de X el martes por la noche. ATE Capital presentó cargos en la justicia.

"Nazi las pelotas", lleva por título el tuit del economista libertario donde defiende al empresario en el que aseguró que lo tildan de nazi porque "su lucha por la libertad atenta contra el control hegemónico del wokismo internacional".

"Elon no está solo. Los que luchamos por la libertad ya no estamos solos. Somos millones. Y ahora también recuperamos la "tierra de la libertad" que estaba en sus manos, gracias a nuestro querido Donald Trump. No sólo no les tenemos miedo. Sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad. Zurdos hijos de putas tiemblen", agregó.

Ante esta situación, Catalano presentó una denuncia contra el Presidente por los delitos previstos en el artículo 209 del Código Penal y/o delitos tipificados que surjan de las pruebas presentadas.

En la denuncia se asegura que el tuit de Milei se encuadra en cada una de las descripciones de la figura típica:

Se incita a "perseguir" a un grupo determinado de personas que el sujeto activo denomina "zurdos hijos de puta". O sea el Presidente de la Nación sostiene públicamente que se debería perseguir en cualquier caso a personas que posean determinada condición ideológica, política o económica.

La instigación se hizo a través de un medio público (subido a redes sociales) y se instigó a cometer perseguir a un grupo determinado de personas ("zurdos hijos de puta o progresía internacional").

La instigación es realizada con conocimiento y voluntad de hacerlo, pero en cualquier caso siendo el Presidente de la Nación, actúa indudablemente como mínimo con dolo eventual.

Denuncia completa