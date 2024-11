Lourdes Arrieta aseguró que La Libertad Avanza negoció para que no haya quorum para Ficha Limpia y denunció agresiones en su contra

"Es raro que 8 diputados de La Libertad Avanza no den quórum. Uno estaba descompuesto, otra señorita que tanto habla de corrupción y del kirchnerismo no dio quórum y después se sentó a hablar como una gran señora de la moralidad. Otros viajaron. Si su aliado político es Macri deberían haberlo acompañado", indicó.

Arrieta consideró que el proyecto de Ficha Limpia es "política para la tribuna" dado que no "le soluciona la vida a nadie" sino que achica las posibilidades de que algunos dirigentes puedan ser candidatos.

"Ficha limpia así como está planteado termina de perjudicar a los mismos libertarios. Es un proyecto para alentar el odio en la sociedad y mostrar quienes son ´los buenos que apoyan ficha limpia y los malos que son unos sucios corruptos que quieren ser estatistas, populistas y asistencialistas. No comparto", agregó.

La diputada dijo que desde que asumió a su cargo vio operaciones y armado de causas por lo que con la Ley de Ficha Limpia un juez podría proscribir a cualquier dirigente para que nunca más pueda integrar una lista. "Todos tenemos derecho a participar en elecciones".

Más adelante en la entrevista arrojó dudas sobre la honradez de algunos de sus excompañeros libertarios. "Si queremos hablar de moralidad y ficha limpia tenemos que empezar por los nuestros. Investiguen quien es Lorena Villaverde, Nicolás Mayoraz, Facundo Correa Llano. Si empieza a ahondar en los vínculos que tiene cada uno y en lo que han hecho", completó.

Arrieta denunció nuevos ataques y aprietes en Diputados

Arrieta contó que cuando llegó al Congreso un asesor del diputado libertario Mayoraz, a quien meses atrás denunció por violencia de género, la estaba esperando para filmarla y ridiculizarla por no haber dado quórum.

"Es una falta de respeto pero está bueno que sepan cuales son sus modos. También los modos extorsivos por parte de Lilia (Lemoine) acusándome en redes sociales con sus alter egos", expresó.

Luego la diputada contó que el clima en La Libertad Avanza es "hostil" y que muchos integrantes del partido se sienten incómodos. "Tienen bajada de líneas de que tienen que agradecer a Milei o a Karina porque llegaron a ser diputados gracias a ellos", comentó.

Ante esa situación señaló que para reconstruir a la Argentina hace falta la unión de todos los partidos políticos dejando de lado la pugna de poder cargada de "agresividad donde intentan ensuciarte para meterte una causa y llevarte presa".

Pese a los ataques en su contra, la diputada sostuvo que no tiene miedo de hablar porque ya no tiene nada que perder. "Todo lo que había intentado construir en La Libertad Avanza me lo robaron. No tengo nada que perder, por eso puedo hablar. Pero creo que tiene que cesar la hostilidad desde el oficialismo".