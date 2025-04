Ariel Ortega elogió a Franco Mastantuono tras el Superclásico: "Es un jugador que enamora a todos"

El Beto Alonso criticó a Fernando Gago por su planteo contra River: "Me da mucha risa"

franco mastantuono Franco Mastantuono anotó un gol de tiro libre contra Boca.

En tal sentido, en diálogo con Diario Olé, subrayó su desempeño. "¿Qué se sueña? Un gol a Boca en cancha de River al ángulo. Es un jugador que enamora a todos y tiene que seguir en este camino", afirmó.

"Es joven y hay que dejarlo que siga con esta carrera hermosa que es el fútbol y creo que le va a dar muchas satisfacciones a River", marcó en esta línea, con respecto al futuro del futbolista azuleño.

Franco Mastantuono: "Fue el partido que más esperé desde que estoy en Primera"

Franco Mastantuono, ese es el nombre. El pibe oriundo de la ciudad bonaerense de Azul, categoría 2007, fue la figura excluyente de un Superclásico que quedará en el recuerdo: con 17 años, 8 meses y 3 días es el jugador más joven en la historia en convertir un gol en la historia de los River-Boca. "Fue el partido que más esperé desde que estoy acá en Primera. Estoy muy contento y muy emocionado. Uno sueña con estas cosas. Esto es algo único”, aseguró.

La historia contará que este crack fue de los mejores tenistas del país en la categoría sub-12, pero finalmente se decidió por el fútbol y hoy, con apenas 17 años, es la máxima promesa del fútbol argentino. Desde aquel Colegio Inmaculada Concepción de Azul y el Club Remo de su ciudad a un Monumental que desató la locura tras su golazo de tiro libre, Mastantuono continúa con los pies sobre la tierra.

En su primer Superclásico como titular en la Primera de River por el Torneo Apertura de la Liga Profesional 2025, el crack riverplatense precisó: “Nosotros teníamos muy claro lo que teníamos que hacer. Cuando vimos que jugaban con línea de cinco nuestro plan no cambió, siguió siendo el mismo: atacarlos como venimos haciendo todos los partidos. Somos protagonistas siempre”.

En cuanto su tiro libre, uno de los mejores tantos del Millonario en el año, el juvenil contó detalles de la trastienda: "Antes del tiro libre hablé mucho con el Pity Martínez. Me ayudó en no enfocarme tanto en lo que es el exterior de un clásico, que tiene mucha adrenalina. Trate de aislarme y concentrarme y sus palabras me ayudaron mucho”, expresó.