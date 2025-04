Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por la cancelación de la planta de GNL: "Una mentira de Estado."

Turismo en Argentina: el no tan concurrido destino de la Provincia que está entre los más hospitalarios

"La planta se iba a hacer en Bahía Blanca, donde estaban todas las condiciones técnicas, logísticas y geográficas -dijo Kicillof en su tuit y prosiguió:-. Movido por odio, fanatismo ideológico y ánimo revanchista, el Presidente decidió sabotearla. El argumento fue que la provincia no adhirió al RIGI, pero ahora queda claro: nunca hubo intención real de hacerla en ningún lado. Fue todo una operación política. Una Mentira de Estado".

El 30 de julio pasado, Ámbito publicó que la planta conjunta de GNL entre YPF y la estatal malaya Petronas se construiría en Río Negro, y no en la provincia de Buenos Aires por no haber adherido ésta al Régimen de inversiones planificado por el oficialismo nacional en su famoso DNU. La planta estaría ubicada en la zona de Punta Colorada, en la localidad rionegrina de Sierra Grande, decía entonces la información, pero el jueves pasado se conoció que la obra no se haría.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1916935604731859114&partner=&hide_thread=false HISTORIA DE LA INFAMIA



Milei mintió. Dijo que la planta de GNL se haría en Río Negro, pero era solo una excusa para vengarse de la provincia de Buenos Aires y dinamitar un proyecto que llevaba más de una década de trabajo. El resultado: Argentina se quedó sin una inversión… https://t.co/ztZFyqjQYR — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 28, 2025

El flamígero mensaje del gobernador bonaerense se produce el mismo día en que solicitó al FMI que investigue la conducta de su titular, Kristalina Georgieva, quien la semana pasada emitió un mensaje instando al electorado argentino a no cambiar el rumbo económico y haciendo alusión evidente a las elecciones de este año.