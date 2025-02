Leopoldo Moreu advirtió que con la ley Ficha Limpia Edgardo Kueider podría ser candidato

"Si se aprueba, Cristina (Kirchner) no podría ser candidata y (Edgardo) Kueider, que está preso, sí", manifestó el diputado en diálogo con Radio Splendid AM 990. Además Moreau sostuvo que la iniciativa "no debería ser el tema central" de la sesión que lleva adelante este miércoles la Cámara de Diputados porque "no tiene nada que ver con la situación que vive económica ni social que vive el país".