Las grandes incógnitas del caso Nisman a 10 años de su muerte

¿Cuál fue el horario de su deceso? ¿Cómo pudieron ingresar y escapar los presuntos homicidas? ¿Funcionaban las cámaras de seguridad? ¿Quién ingresó a su computadora? Y otros interrogantes que aún no pudieron ser resueltos por la Justicia.

En un informe difundido en estos días por la Fiscalía, se confirmó que Nisman fue víctima de un homicidio y que su muerte estuvo motivada en su labor en la investigación del atentado a la AMIA y su encubrimiento. Pero el propio fiscal Eduardo Taiano a cargo de la causa, admite que en todos estos años no fue posible determinar quiénes lo mataron y quiénes dieron la orden para hacerlo.

"Se encuentran en curso la producción de medidas tendientes a determinar la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quiénes lo ordenaron, conforme a la hipótesis de la fiscalía", consigna el informe.

La hipótesis del asesinato es la que ha logrado consolidarse en la Justicia, tras los sucesivos fallos que aseguraron que a Nisman lo mataron. Sin embargo, pocas causas tienen tantos interrogantes que al día de hoy no tienen respuesta.

Si fue un asesinato, ¿quién o quiénes ejecutaron el hecho?

Una década después, la Justicia admite que no se sabe. La prueba no arroja de manera fehaciente presencia de terceras personas. Y es que en la causa hay peritajes contrapuestos. El peritaje realizado por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, que presentó su informe en mayo de 2015, concluyó que no había elementos para sostener la participación de terceras personas en la muerte del fiscal.

Lo dijeron 13 de los 15 peritos, con la única disidencia de los expertos de la familia de Nisman. Los especialistas informaron que no habían encontrado ningún indicio para sostener que se hubiera tratado de un homicidio. No hallaron pruebas de que Nisman hubiera sido drogado con ketamina.

Luego la Gendarmería Nacional realizó otra pericia que es la que tomó la justicia federal para sostener que fue un asesinato con dos atacantes. El informe de los expertos de esa fuerza concluyó que a Nisman lo golpearon, lo drogaron con ketamina y lo trasladaron al baño. Lo pusieron de rodillas frente a la bañadera con la rodilla derecha apoyada en el piso, mientras un atacante lo sostuvo y el otro le disparó.

Complejo Le Parc Puerto Madero Alberto Nisman

El horario de la muerte

Con respecto al horario de la muerte, según el informe de Gendarmería que toma la fiscalía, los expertos determinaron que el homicidio se habría producido a las 2.46 horas del domingo 18 de enero de 2015, con una certeza del 98%.

Pero en este punto también hay versiones contrapuestas ya que los peritos de la Corte sostuvieron que la muerte fue al mediodía, y los peritos de la querella ubicaron la hora de muerte entre las 17 hs del día 17 y la 1 del domingo 18.

Las dudas sobre las cámaras de seguridad del edificio

Según el informe difundido por la fiscalía, se relevaron más de 100 cámaras de seguridad. “Un porcentaje considerable no funcionaba por completo o reportaba baches de grabación”. En algunos casos las imágenes eran negras o de muy difícil visualización.

Las tres torres del complejo Le Parc tenían en total 127 cámaras de seguridad, de las cuales 34 eran las que no funcionaban desde antes del fin de semana en que murió el fiscal Nisman. Las demás funcionaban y captaban imágenes. Sobre las otras 93, la Policía Federal hizo un análisis y entregó a la justicia más de 55 mil imágenes.

Esas imágenes son del exterior del complejo, de la plata baja, los ascensores, los subsuelos y las zonas de aire libre de cada una de las torres.

Se puede ver en las imágenes al personal de los edificios, quiénes entraban y salían, los autos en las cocheras y las personas que pasaban por la puerta. Sin embargo, los peritos aseguraron en el informe que algunas cámaras tenían muy baja calidad, y otras, por su ubicación se encontraban en lugares con poca iluminación.

Los investigadores judiciales, al analizar las imágenes dejaron trascender que no se detectó nada irregular en cuanto a posibles movimientos que pudieran generar sospechas.

Tras la declaración de centenares de testigos y el análisis de lo que arrojaron las cámaras, los investigadores detectaron “puntos ciegos” que no fueron captados por las cámaras de seguridad. Hay varios interrogantes. ¿una persona podía ingresar al edificio sin ser detectado por las cámaras?

Si la mayoría de las cámaras funcionaban, y registraron a todas las personas que ingresaron el día de la muerte, ¿debían haber detectado si alguien subió al piso 13?

Para los fiscales, las pericias permitieron determinar “un importante número de deficiencias en lo referente al funcionamiento de las cámaras de seguridad, de lo que se desprende que no revestía demasiada dificultad ingresar y retirarse del complejo sin ser captado por el sistema de monitoreo allí instalado”. Además, sostuvieron que el mal funcionamiento de las cámaras era un reclamo recurrente de los vecinos.

La puerta del baño y el acceso al departamento

El cuerpo de Nisman estaba caído sobre la puerta del baño, del lado interno. El departamento estaba cerrado por dentro.

El fiscal Taiano reprodujo la declaración del cerrajero, quien sostuvo que en la puerta de servicio, sólo tuvo que empujar la llave “con un pequeño giro de un milímetro trabándola, lo que posibilitó que fácilmente se pudiera proceder a la apertura”

Pero antes de la intervención del cerrajero, actuó la madre del fiscal, Sara Garfunkel, quien abrió la llave de arriba antes que llegara el cerrajero. Es decir que la puerta estaba cerrada por dentro, Garfunkel abrió la cerradura de arriba y el cerrajero la de abajo. La madre abrió la cerradura superior con una llave. No pudo abrir la inferior, porque otra llave se encontraba colocada por dentro del departamento.

Sara Garfunkel, madre de Nisman Redes sociales

El arma

La Fiscalía en su informe concluyó que por la escena del hecho pasaron más de 80 personas, y que la delimitación del lugar derivó en irregularidades que atentaron contra la preservación de las pruebas. No se tomaron recaudos para el correcto resguardo del arma, reconocen.

El informe remarcó que un momento de la filmación cuando ingresaron al departamento “se observa que un perito -aparentemente al momento de examinar la numeración del arma- desliza su dedo por la corredera, acción que podría borrar o alterar las huellas que hubiera sobre ésta. Además, el arma fue luego llevada a la habitación principal y apoyada en una de las mesas de luz sin que se tomaran precauciones para su correcto resguardo”.

En la grabación del procedimiento para recoger el arma que se encontró existen detalles que son dudosos, “Se desconoce el momento exacto y la manera en la que se levantó el arma, dado que existe un corte en la grabación de aproximadamente cuatro minutos”, dice el informe

Cómo salieron los presuntos homicidas

La Fiscalía admite que al día de hoy no se sabe “si los autores del homicidio pudieron haber salido del departamento por la vía de acceso ubicada en la cocina que nadie advirtió durante los primeros momentos de la investigación".

Al lado de la puerta de servicio había un espacio con piso enrejado donde estaban los aires acondicionados, que se comunica con el departamento lindante.

La fiscalía sostuvo que ese espacio no fue registrado la noche del hallazgo del cuerpo debido a la “deficiente labor” del procedimiento. La hipótesis es que por allí podrían haber salido los asesinos.

La computadora y peritajes tecnológicos

El peritaje informático de Gendarmería Nacional determinó que en la mañana del domingo 18 de enero la computadora de Nisman estuvo encendida. Según ese informe no fue hackeada y se utilizó para navegar desde las 7.01 de la mañana por varios sitios de internet. De acuerdo con el peritaje de Gendarmería, a esa hora Nisman ya estaba muerto.

De las conclusiones del peritaje que toman los fiscales surge que el programa remoto “Teamviewer” estaba instalado en la computadora marca Samsung que estaba en el departamento de Nisman. La única persona que tenía una cuenta de usuario remoto que le permitía el ingreso a la computadora de Nisman a través de esta aplicación era Diego Lagomarsino.

Al respecto, para los fiscales fue relevante aclarar que “no resultaba una condición necesaria que el usuario autorice en pantalla cada acceso remoto”, como así también que Lagomarsino no necesitaba una clave para ingresar, ya que era suficiente contar con el usuario referido.

El programa “Teamviewer” se ejecuta de forma automática al momento en que se enciende la computadora, único requisito para su funcionamiento.

La propia fiscalía admite que “no se puede establecer si fue Nisman quien realizó las acciones que constan en el registro de eventos del sistema operativo “Windows” y en los registros de conexión web, si lo hizo una tercera persona en forma física o Lagomarsino a través de su usuario remoto”.

Sin juicio oral

El experto informático DiegoLagomarsino está procesado y acusado de ser partícipe necesario, por haber aportado el arma que le causó la muerte al fiscal. También hay cuatro custodios de Nisman fueron procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y dos de ellos, por encubrimiento. Los procesamientos están firmes, pero aún no se realizó el juicio oral y público.

Recientemente se imputó a Luis Alberto Heiler, prefecto general de la Prefectura; Román Di Santo, jefe de la Policía Federal y Sergio Berni, entones secretario de Seguridad de la Nación. También a Darío Ruiz, secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad, quienes intervinieron en el procedimiento, a raíz de las irregularidades detectadas en el ámbito de su acciones.