La UTA criticó las medidas del Gobierno para desregular el transporte

Según agregaron desde la central del transporte, "con solo denunciar una parada (donde quiera), podrá hacer subir y bajar pasajeros (¿Y la inseguridad de pasajeros y trabajadores del transporte?) ¿Y los controles debidos? ¿Las normativas de seguridad vial? ¿Las normas laborales? Se puede hacer servicios sólo de temporada, dar de alta y baja cuando se quiera. (¿Y el peligro de las estafas?), que el transportista desaparezca con solo darse de baja del registro", se preguntaron respecto a las normas de seguridad y los controles para los propios trabajadores y pasajeros.

"No debemos confundirnos, no se está en contra de la desregulación de sectores que hagan competitivas las actividades, simplemente hacemos las advertencias, en cuanto a que, las teorías (a veces ingenuas) no funciona linealmente en la realidad y éstas faltas de funcionamiento, puede tener costos altos, no sólo económicos", contextualizó la UTA.

En este sentido argumentó: "Cualquier desregulación que se intente, debe ser analizada por todos los actores de la actividad, para que resulte beneficioso o los pasajeros, sin afectar su seguridad, ni la seguridad de los trabajadores, ni la seguridad operativa. Desregular por desregular, puede tener efectos nocivos y contrarios al deseado. No olvidemos el Visto y Considerando (en la parte pertinente) del decreto 692/92 que marcó a fuego la actividad, éste dice: Bs. As. 27/4/92 VISTO el número de víctimas causadas por accidentes de tránsito, y la necesidad urgente de dar respuesta a tal situación y, CONSIDERANDO: Que, la República Argentina es uno de los países con más alto índice de accidentes de tránsito", remarcaron.

Desrregulación transporte Comunicado UTA Redes Sociales

"Que, dicha situación tiene como causa principal fallas de carácter humano, esencialmente vinculadas a la inobservancia de las disposiciones que reglamentan la materia. Que, por otro lado, dicha normativa aparece como anacrónica, desordenada y, en casos, contradictoria por lo que se impone dictar de inmediato disposiciones que apunten, a un primer reordenamiento de lo existente y, a la vez, disponer medidas imprescindibles que disminuyan este verdadero flagelo social, que produce en el país numerosas víctimas fatales por día... ", enfatizaron en el texto.

"La desregulación no puede sólo basarse en el pensamiento teórico, hay que ver experiencias y nuestra propia experiencia. -Si el sistema tiene falencias, perfecto, hay que mejorarlo, bien, pero no agreguemos potenciales problemas, y potencial inseguridad. - La reducción de regulaciones específicas de la actividad debe ser estudiada y analizada por los actores de la misma, incluyendo, por supuesto a los usuarios del sistema. Los trabajadores somos los protagonistas del sistema, sin nosotros no hay sistema, exigimos ser consultados y ser oídos", sostuvieron desde el espacio que lidera Roberto Fernández.