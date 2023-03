La semana económica: moratoria previsional, aumento del empleo registrado y nuevas metas de reservas con el FMI

Como de costumbre, el bloque de diputados de Juntos por el Cambio y los referentes libertarios no acompañaron la iniciativa. Según informó el periodista de C5N especializado en economía David Cufré, "el argumento que dieron es que aquellos que realizaron aportes jubilatorios van a ganar menos". Sin embargo, aclaró que "el sistema previsional no se financia no solo de aportes, sino también de impuestos".