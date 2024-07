Pánico en Palermo por un vecino que dispara a los peatones desde su balcón: hay un herido y recomiendan no circular por la zona

Su accionar dejó un obrero de la construcción herido que ya está siendo atendido por el SAME.

Un hombre comenzó a disparar contra los peatones desde su balcón en la zona de Palermo e hirió a un obrero. Tras la llegada del SAME, recomiendan no circular por la zona.

Ante el conocimiento de la noticia, el SAME arribó al lugar para asistir al único herido que registró el episodio, un trabajador de una obra en construcción lindera. Recibió un disparo en la zona del pecho y, tras ser atendido, se encuentra fuera de peligro.

Estiman que el tirador tiene entre 25 y 30 años, aunque la Policía de la Ciudad ahora intenta determinar su identidad como así también de dónde provino el disparo, es decir, el piso donde vive.

Si bien por el momento el tránsito no está interrumpido en su totalidad, por seguridad recomiendan no circular en la zona. El SAME y la Policía de la Ciudad montaron un operativo conjunto para resguardar a los vecinos de la zona.