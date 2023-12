La provocativa defensa de Federico Sturzenegger al DNU de Javier Milei

"El DNU es un cambio general de régimen y a partir de ahí se entiende la transversalidad que tiene por la situación de emergencia por lo cual está legalizado por la Constitución" señaló Sturzenegger, aunque no quiso entrar en detalles ya que "eso sería entrar en la cancha que quiere la oposición".

Luego realizó una nueva defensa al explicar que el DNU "de alguna manera va contra las castas y lo hace diciéndoles: `Tenés que competir`. Y puso como ejemplos a los sindicados donde "por ejemplo, no les decimos `no podés tener obra social`, les decimos `no podés ser un peaje forzoso, tenés que competir con otros".

"Acá no se le está imponiendo nada a nadie, es más libertad. El Presidente quiso dar una señal fuerte de cambio de rumbo, esa señal tiene que ser integral, y eso quiere decir que las cosas se organicen de distinta manera" donde "la judicialización va a exponer a las castas a revelar los privilegios que Milei les toca", afirmó.

En referencia al tratamiento que el Decreto deberá tener en la comisión bicameral de tratamiento legislativo en el Congreso para su aprobación, señaló que "la Constitución no pone limites solo habla de la emergencia" y debe "seguir un proceso de ratificación y validación, y punto".

"En el trabajo hay varias cosas que se han hecho porque tenemos gran informalidad y una extraordinaria industria del juicio. Las reformas apuntan a la industria del juicio y es para mejorar los recursos del trabajador", afirmó Sturzenegger en tanto consideró que "una de las medidas más interesantes es que los trabajadores junto con sindicatos puedan acordar indemnizaciones y un ejemplo es la Uocra".

"Arman un fondo de cese y cuando se da la discontinuidad se toma de ahí. Esto es confiar en los sindicatos, en los empresarios, es un paso hacia adelante porque ellos juntos van a armar un sistema mejor", vaticinó en Radio Mitre.

El economista tambien citó que el DNU "aumenta período de prueba de tres a ocho meses y eso no es precarización, como dicen, es facilitar el ingreso al trabajo. Por otra parte, todo trabajador formal paga un aporte al sindicato, el no afiliado también lo paga, entonces lo que ha hecho el Presidente es decir, si usted quiere hacer el aporte hágalo pero se necesitará su consentimiento explícito".

Por último se refirió al nuevo paquete de leyes que enviará el Javier Milei en las próximas semanas: "El nuevo paquete de leyes que se viene tendrá también temas de salud, educación, cultura, blanqueos, moratoria, toda una estructura que necesita el ministerio de Economía en lo fiscal y sigue avanzando en la desregulación de la economía, en la incorporación de más libertad".