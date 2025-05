Kicillof consolida su armado: encabeza un acto de Movimiento Derecho al Futuro y busca mostrarse como principal oposición a Milei

Mientras el peronismo debate y demuestra diferencias sobre la mejor estrategia electoral para las legislativas en la provincia de Buenos Aires, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabeza este sábado el plenario de Movimiento Derecho al Futuro (MDF) , el espacio que presentó en febrero de este año con el objetivo de agrupar a todos los sectores que busquen enfrentar a Milei. El acto busca fortalecer la gestión y al kicillofismo c on una importante actividad en el camping de UPCN platense, en lo que se vive como una demostración de fuerza de cara al armado de listas y frente a la críticas por decidir separar los comicios. A pesar de los cuestionamientos, en La Plata aseguran que “no hay margen para dar marcha atrás con el desdoblamiento” y catalogan la circulación de esa posibilidad como “humo mediático”.

En la Provincia hay malestar por las dudas que empezaron a circular frente al desdoblamiento y catalogan como “operación” la idea de cambiar de postura, algo que ven como una jugada para responsabilizarlos frente a una eventual derrota electoral. Además de defender la medida en términos operativos, también consideran que es una oportunidad para revertir las derrotas acumuladas en los últimos años. “Nosotras no ganamos una elección legislativa desde 2005. Todas las demás las perdimos, incluida la de 2017. Se trata de intentar otra cosa para cambiar el resultado electoral”, resaltaron fuentes allegadas a C5N.

El acto del sábado fue pensado como continuidad de lo que fue el plenario de Florencio Varela celebrado en mayo del año pasado, en el cual el Gobernador comenzó a mostrar su armado político y a posicionarse como conductor bonaerense junto a militantes, intendentes, dirigentes sociales y sindicales; y también como una forma de darle fuerza a MDF, que desde su lanzamiento lleva adelante distintas actividades a lo largo de las diferentes secciones electorales.

El plenario contó con mesas de discusión a cargo de los diferentes integrantes del Gabinete dividida en diez ejes: Economía y Finanzas; Producción y Trabajo; Obra Pública y Hábitat; Educación Pública; Salud Pública y Ambiente; Comunidad, Territorio, Jubilados y Niñez; Seguridad y Justicia; Cultura, Deportes y Derechos Humanos; Mujeres, Diversidades y Juventud y Ciencia, Tecnología y Universidad. Tras el trabajo en las comisiones, a las 14 horas se escuchará el discurso de Kicillof, quien sería el único orador de la jornada.

La unidad

En los últimos días, el peronismo puso sobre la mesa de debate el objetivo y la noción de la unidad para pensar la estrategia electoral. Desde el entorno del Gobernador fue el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien advirtió que “hoy no hay unidad en el peronismo” y que la unidad no debe “doler” ni ser un “rejunte". Sobre el mismo tema se refirió el diputado y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, cuando en una actividad en La Matanza planteó que “la unidad no es hasta que duela, es hasta que sirva” y que “debe servir al pueblo argentino”.

Si bien las distintas patas de UxP coinciden en la necesidad de lograr la unidad, la concepción de la misma y su implementación no muestran avances. En el armado de Kicillof cuestionan “los palos en la rueda” de los propios, en particular ponen el foco en la falta de apoyo en diversos proyectos de la Legislatura, que entienden "liman la gestión". Es por eso que insisten en que “la unidad es el camino, pero no puede ser a cualquier costo”. “Todas las partes tienen que tener voz y voto”, enfatizan.

En este esquema, la reciente confirmación de que el PRO y La Libertad Avanza (LLA) competirán juntos en la Provincia, aunque resta conocer el esquema en cada una de las instancias, condiciona al peronismo a encontrar una síntesis en un escenario que, hasta el momento, viene mostrando una foto muy adversa en diferentes distritos. En este sentido, la senadora provincial por UxP y cercana a CFK, Teresa García, alertó que sin unidad “la derrota en la Provincia sería una catástrofe”. Sin embargo, hay dirigentes cercanos al mandatario provincial que ven un escenario complejo independientemente de lo que ocurre entre los amarillos y violetas, y subrayan que los resultados en la ciudad de Buenos Aires demuestran que “la unidad no resuelve ni tiene poderes mágicos”.

Quien fue más allá a la hora de plantear la unidad fue el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, quien catalogó a Kicillof como “garante de la unidad” y habló sobre los palos en la rueda a la gestión: “Dejen de joderlo a Axel, dejen gobernar. Es quien conduce la estrategia política, escucha a todo el mundo, a pesar de las dificultades conviven en el Gabinete todos los sectores, coordinamos, hablamos, siempre está la predisposición”.

En todas las filas reconocen que las definiciones se darán a último momento y todavía queda tiempo por delante. En el caso de las elecciones provinciales del 7 de septiembre, el 9 de julio es el límite para cerrar las alianzas y el 19 de julio para el cierre de listas. En el caso de las nacionales del 26 de octubre, el cierre de alianzas será el 7 de agosto y el cierre de listas el 17 de agosto.

“Oremos porque reine la cordura. Si no llegamos a un acuerdo donde no se quieran monopolizar los puestos va a ser muy difícil que vayamos juntos”, pronostican en el MDF, en donde reconocen que "primero hay que limar ciertas cuestiones político partidarias antes de llegar a pensar cuál es la mejor táctica. Para eso falta”.