Juan Grabois confirmó que la denuncia contra Javier Milei se presentará también en Estados Unidos: "Un límite"

En ese sentido, señaló: “Ya hay un grupo de más de 20 personas que se contactaron con nosotros; algunos argentinos, otras del exterior”. “Nos alegra particularmente dos personas de Estados Unidos porque ahí no tienen capacidad de 'cometear' tanto a los jueces como tienen acá. Vamos a iniciar la acción colectiva acá en la Argentina y en Estados Unidos para la restitución de los daños producto de esta estafa”, especificó.

Respecto a la acción colectiva explicó que “se abre a todos los que después quieran ingresar con nuestro patrocinio o con un abogado propio” y que la puede presentar quien “haya perdido un dólar o haya perdido 50 mil dólares, no importa”. “Tiene que ver con la restitución de una violación de los derechos de gente que confió en el presidente”, afirmó.

“No fue solamente él. Fue Martín Menem, fueron expertos, gente turbina haciendo cosas turbias. Bueno, que se investigue”, insistió. “Esto es parte de un movimiento internacional donde los políticos y los magnates, sobre todo de las industrias tecnológicas, sienten que pueden hacer lo que se les canta la gana con los pueblos y con los países. Ellos creen que son de una raza superior”, añadió.

“Nosotros lo que tenemos que demostrar es que no tenemos miedo, porque el miedo se contagia, pero el coraje también. No dejarnos robar la humanidad y enfrentarlos muy frontalmente, porque si esto pasa, empiezan con esto y no terminan más”, profundizó.

Además de la demanda civil colectiva, Grabois patrocinará al economista y diputado nacional Itai Hagman en una denuncia penal por “negociaciones incompatibles con la función pública o haber intervenido de manera abierta en beneficio propio y o de terceros”.

Por último, respaldó el pedido de juicio político iniciado por el bloque de Unión por la Patria en el Congreso y sostuvo que será promovido por los diputados de su partido, Hagman y Natalia Zaracho.