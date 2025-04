Jorge Macri, contra la motosierra: "En la Ciudad no hace falta romper cosas, hace falta cuidarlas y mejorarlas"

En esa línea, recordó que “en la Ciudad tenemos equilibrio fiscal hace años y se administra con responsabilidad. Acá no hace falta romper cosas, hace falta cuidarlas y mejorarlas. Seguramente corregir, pero me parece que la motosierra es un montón. Está agotado ese discurso".

Detalló que en el distrito que gobierna "tenemos el nivel de deuda más bajo de los últimos 9 años y la Ciudad no tiene un problema macroeconómico, financiero, que es de alguna manera el gesto de la motosierra".

macri acto pro Jorge Macri, María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato y Mauricio Macri, juntos en el último acto partidario del PRO en CABA.

En relación a los comicios porteños, destacó la elección de Silvia Lospennato como primera candidata del PRO, ya que "representa los valores" del partido: "Tiene firmeza, honestidad y es una luchadora por la transparencia".

“Tenemos muchas ganas de competir y de contarle a la gente todo lo que tenemos para hacer y por qué queremos que nos voten. Es una elección de legisladores en la que, para esta segunda mitad de la gestión, vamos a necesitar proyectos de ley importantes como, por ejemplo, endurecer las penas de los trapitos, obtener el permiso de financiamiento para la Línea F y muchas obras relevantes", enfatizó el jefe de Gobierno porteño sobre el programa para la Ciudad.

Luego realizó un recorrido por las últimas políticas aplicadas con éxito que se llevaron a cabo en su gestión y eran muy demandadas por los vecinos: la eliminación de los manteros y trapitos.

“Estaba muy desordenada la Ciudad en los dos últimos años de Larreta donde los manteros no se los levantaba y hoy ya no están más. Zonas como Once, Flores, toda la zona de Avellaneda, Parque de los Patricios, la calle Perete, zonas tomadas por los acampes, nosotros levantamos a los manteros y ahora no está más”, señaló Macri en un primer momento.

Trapitos adentro Jorge Macri recordó la fuerte política de la Ciudad contra los trapitos.

Para luego, en una entrevista por Radio Mitre, recordar que "presentamos un proyecto en la Legislatura para endurecer las penas a los trapitos porque son extorsionadores".

"En los últimos grandes partidos, hemos labrado cientos de actas. Hacemos un operativo donde los retenemos en un lugar hasta tener todos sus antecedentes mientras dura el partido. Porque como es solo una multa lo que se les puede imponer, vos les impones una multa, dan la vuelta de la manzana y tratan de hacer lo mismo”, concluyó.