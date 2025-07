Casi el 57% de los argentinos desaprueba la gestión del gobierno de Javier Milei

Milei, tras el tenso cierre de listas: "No dimensionan el monstruo que enfrentamos"

milei villarruel Javier Milei y Victoria Villarruel.

En tanto, el informe también advirtió que el 53,6% de los encuestados se considera antimileista y el 28,1% mileista. Además, el 55,4% respondió que el jefe de Estado representa "un riesgo para la sociedad" y el 37,8% que "sigue siendo el cambio".

Por otro lado, en medio de la tensión con el mandatario, la encuesta marcó que el 55,3% de los argentinos cuenta con una imagen mala de Victoria Villarruel y el 38,6% señaló que tiene una buena percepción de la vicepresidenta.

Las elecciones legislativas bonaerenses, en el eje de la agenda política

Con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a la cabeza, la alianza LLA-PRO definió el cierre de listas en cada sección electoral y, tras conocerse todos los candidatos, quedó en claro que el oficialismo finalmente ganó la pulseada y puso sus nombres al tope de las listas.

En una foto junto a Sebastián Pareja, Diego Santilli y Cristian Ritondo, se confirmó la candidatura del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, como primer candidato a senador bonaerense por la Quinta Sección Electoral.

Además, se conoció que el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, será primer candidato a senador por la Primera Sección Electoral; Natalia Blanco, cercana a Santilli, encabezará la lista en la Segunda Sección Electoral; y el ex policía Maximiliano Bondarenko hará lo propio en la Tercera Sección Electoral.

Otros confirmados son Juan Osaba, que será primer candidato a diputado provincial por la Octava Sección Electoral; en la Cuarta el elegido es Gonzalo Cabezas, dirigente cercano a Pareja; en la Sexta irá Oscar Liberman; y en la Séptima, Alejandro Speroni.

Desde el espacio, compartieron un mensaje que reza: "Las calles están tomadas por la droga, la violencia y el abandono. La presión tributaria es asfixiante, duplicó la burocracia, y en las escuelas los chicos no aprenden. El 45% de los chicos en 3er grado (entraron a la primaria en su gobernación), no saben leer y escribir. Kicillof lleva seis años como gobernador. Y el último año y medio lo dedicó solamente a su interna por cargos con La Cámpora, a poner palos en la rueda y a bloquear cualquier cambio".

"No tiene una sola cosa concreta para mostrar. Nadie puede nombrar un logro real, algo que haya mejorado la vida de los bonaerenses. Los problemas principales empeoraron. En su Legislatura, lo único que lograron fue aprobar la reelección indefinida de intendentes y crear una empresa estatal de medicamentos. Nada por la seguridad, la educación o el laburo. No hay orden, no hay rumbo. Nos unimos para cambiar eso. Nos unimos para construir una nueva mayoría. Con ORDEN y con LIBERTAD", concluyeron.