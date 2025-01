Benegas Lynch se sumó a las críticas a Villarruel: "No demuestra tener inteligencia"

En esta línea, el legislador libertario compartió un mensaje en el que insistió con esta idea: "Todos los que tenemos cargos electivos, no debemos desconectar de la realidad y saber que estamos en funciones solo por la tracción electoral de Javier Milei”.

"Es común que gente que rodea esos cargos pretenden promover delirios electorales de su jefes solo para ir por detrás y a la pezca de cargos y un impulso mezquino de sus posiciones", añadió al compartir una publicación en la red social X donde destacaron frases de un discurso suyo.

Benegas Lynch acusó a Villarruel de “plantear cosas inoportunas, agendas desconcertantes o dejarse tentar por cantos de sirena o desvaríos de alfombras rojas”. A la vez, destacó que es "un momento fascinante para ser parte” del proceso de reestructuración que plantea el Presidente.

"No me entra en la cabeza el proceder de quienes se distancian de nuestro curso sabiendo a qué vinimos y a dónde vamos", apuntó al tiempo que aclaró que "me cuesta entenderlo no solo por un tema de falta de integridad y agradecimiento, sino que ni siquiera demuestran tener inteligencia los que buscan proyectarse en la política".

De esta manera, el diputado se sumó a los cuestionamientos hacia Villarruel que ya encarnaron, entre otros, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y las legisladoras Lilia Lemoine y Juliana Santillán.

milei villarruel

Bullrich se metió de lleno en la interna entre Milei y Villarruel: "El que no se adapta, se va"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se metió de lleno este domingo en la feroz interna desatada entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien cuestionó el bajo sueldo percibido y aseguró que le pagan "dos chirolas". "El que no se adapta, se va", aseguró la funcionaria para luego pedirle a la titular de la Cámara Alta que se dedique a "empujar el Senado para sacar las leyes que el país necesita". "Eso es lo que tiene que hacer, adaptarse al cambio en el que va el país”, enfatizó.

Para la funcionaria "esto es una pelea política. Si ella, como dijo ayer el Presidente, dice: ‘Voy a congelarles los sueldos a los senadores’, y a los diez minutos dice: ‘Gano chirolas’, no lo está haciendo por convicción. "Milei dijo claro hacia dónde iba, los ministros vamos por ahí, el que no se adapta, se va”, recordó.

En el mismo sentido, consideró que "el ejemplo es mucho más importante que la palabra” y destacó la actitud de los miembros del Gobierno los cuales consideró que "estamos dando el ejemplo, que no somos un sector privilegiado".

"Hace pocos días Villarruel sacó un tuit diciendo que estaba con Milei, que iba seguir las políticas del Gobierno, que no se iba a ningún lado. Bueno, eso es lo que tiene que hacer, adaptarse al cambio en el que va el país”, le manifestó Bullrich a Villaruel.