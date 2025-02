Javier Milei viajará el miércoles a los EE.UU para participar de una nueva cumbre de la CPAC

Además del encuentro no confirmado con el republicano, Milei tiene previsto verse nuevamente las caras con el empresario y flamante funcionario de la Casa Blanca, Elon Musk. En su primer año de gestión, Javier Milei realizó 13 viajes al exterior, de los cuales 8 fueron a los Estados Unidos y casi siempre estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Javier Milei - Donald Trump - CPAC febrero 2024 Javier Milei buscará hablar con Donald Trump en su nuevo viaje a los Estados Unidos.

"Milei ahora va de nuevo a la cumbre de la CPAC y lo que me contaron es que va dar un discurso bastante parecido al que dió en el foro de Davos", reveló la periodista de C5N Paula Marussich en el programa De Una.

Sobre este punto, la intención del Gobierno es repetir la performance que el Presidente que tuvo en el foro económico que, según la última encuesta de Aresco, le dió una imagen positiva alta al mandatario pese a un discurso contra la colectividad LGBTQ+,

"El ejecutivo entendió que no le afectó en su imagen y asegura que la gente que salió a protestar es la que siempre está en contra y nunca lo va votar", completó la periodista.

En la CPAC de Buenos Aires, Milei aseguró que "debemos terminar de una vez por todas con la basura del socialismo"

El 4 de diciembre, el Presidente brindó un encendido discurso en el marco de la Conferencia Política de Acción Conservadora Argentina 2024 donde llamó a organizarse internacionalmente para "terminar de una vez por todas con la basura del socialismo".

"Debemos organizarnos internacionalmente para que los zurdos no nos entren por ningún lado. Si no damos la batalla cultural, no importa cuán buenos seamos gestionando. Debemos terminar de una vez por todas con la basura del socialismo", arengó Milei en el cierre del evento que se realizó en el hotel Hilton de Puerto Madero.

Frente a un nutrido auditorio libertario, el jefe de Estado sostuvo que "en el mundo se respiran nuevos vientos de libertad", aunque advirtió que "para cambiar el mundo" no alcanza con hacer una buena gestión.

“Los socialistas, luego de caído el muro de la vergüenza, el muro del terror, se metieron en las universidades, en los medios de comunicación, y ganaron la batalla cultural. Se organizaron y fueron muy exitosos. Lograron imponer la agenda de lo políticamente correcto. Fueron exitosos en lo cultural, en lo político. Pero como sus ideas son un espanto, adonde van generan miseria", consideró Milei.

"Hoy, de la mano de (Donald) Trump, de (Nayib) Bukele y de nosotros acá en Argentina, en el mundo se respiran nuevos vientos de libertad. Estamos ante una oportunidad histórica para cambiar el mundo, pero no alcanza como en los '90 con gestionar bien: hay que dar la batalla cultural", afirmó el líder libertario.