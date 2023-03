Insaurralde se suma al clamor por la candidatura de Cristina Kirchner

"Si Cristina es candidata a presidenta y considera que Axel sea el candidato en la Provincia, voy a ser el primero en acompañarlo, como lo hice en 2019 y en 2021 sumándome al equipo como jefe de Gabinete", añadió.

https://twitter.com/minsaurralde/status/1632354398490722306 Si Cristina es candidata a presidenta y considera que Axel sea el candidato en la Provincia, voy a ser el primero en acompañarlo, como lo hice en 2019 y en 2021 sumándome al equipo como jefe de Gabinete. — Martín Insaurralde (@minsaurralde) March 5, 2023

Alberto Fernández: "Me veo en unas PASO"

El presidente Alberto Fernández afirmó en Fuera de Agenda por C5N que se ve compitiendo en las PASO de agosto de cara a las elecciones presidenciales. "Es raro, pero todo es raro hasta que ocurre una vez", sostuvo el jefe de Estado e hizo un paralelismo al momento de cuando Néstor Kirchner le abrió camino a Cristina Kirchner para dirigir el rumbo de la Argentina.

"Era raro que un presidente proponga que su esposa sea la presidenta, y ocurrió y al país evidentemente no le fue mal". "Yo no creo que sea raro, es un gesto republicano. Que el que quiera se someta a escrutinio público para saber si es el mejor candidato o no", agregó sobre su posible precandidatura dentro del Frente de Todos.