Guillermo Francos defendió el rechazo a la Ficha Limpia: "Milei quiere derrotar a Cristina en las elecciones"

"Hay algunos que piensan que esa ley no es buena como mecanismo porque puede dar lugar a utilización política o generar proscripciones", argumentó Francos.

El proyecto, presentado por la diputada del PRO Silvia Lospennato, establece que no podrán ser candidatos a cargos electivos aquellos ciudadanos que tengan una condena en segunda instancia por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; y encubrimiento.

De aprobarse la ley, la expresidenta no podría volver a ser candidata porque semanas atrás la Cámara de Casación ratificó la condena en el marco de la causa Vialidad. En ese marco, sectores del peronismo y el kirchnerismo denunciaron que la iniciativa pretende proscribir a Cristina quien, señalaron, es víctima de una persecución política.

El jueves pasado se cayó la sesión donde debía tratarse el proyecto al no alcanzar el quorum necesario para llevar adelante el debate y desde el PRO y el radicalismo acusaron al oficialismo de acordar con Unión por la Patria para no tratar el proyecto. Es que llamó la atención la ausencia de 8 diputados libertarios que no pusieron el cuerpo en sus bancas a la hora de contar la cantidad de legisladores presentes.

Sin embargo desde el Gobierno rechazaron las acusaciones. "Hay algunos que piensan que esa ley no es buena como mecanismo, porque puede dar lugar a utilización política o generar proscripciones", argumentó Francos.

Asimismo, el titular de Gabinete planteó: "Si un sector político pone a alguien que fue condenada, se presenta a elecciones y gana, quiere decir que el pueblo prefiere tener al frente a una persona corrupta".

Francos reiteró también la iniciativa del Gobierno de llamar a sesiones extraordinarias en diciembre e indicó que por el Presupuesto 2025 todavía no han "llegado a un acuerdo".