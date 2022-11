Gregorio Dalbon criticó a Capuchetti: "A los jueces que no quieren trabajar hay que destituirlos"

Gregorio Dalbon criticó a la jueza Capuchetti: "A los jueces que no quieren trabajar hay que destituirlos"

"A los jueces que no quieren trabajar hay que destituirlos", dijo Dalbon Conflicto de Intereses al sostener que ya no alcanza solo con la recusación contra Capuchetti.

El abogado hizo un repaso de los distintos errores y falencias que realizó la jueza en la investigación y sostuvo que habría que haberla recusado desde el primer día, cuando "se le escapó el celular de Sabag Montiel". "Era la jueza quien debía dirigir la custodia de ese celular que tenía información sobre la financiación y la pata política de la historia", explicó.

Luego marcó como error que no haya retenido los celulares de las asesoras del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman cuando prestaron "falso testimonio" en sus declaraciones. "No se puede mentir cuando uno está bajo juramento".

Además señaló como otro error que la jueza calificara el hecho como "intento de homicidio". "Estamos ante un acto de terrorismo del crimen de organizado donde participaron servicios de inteligencia, tropa propia, y una pata política".

En cuanto a "tropa propia" Dalbon se refirió a la custodia de la vicepresidenta, agentes de la AFI y a la policía federal, a quienes criticó por no prevenir el intento de asesinato. "No estuvieron a la altura de la circunstancia. Ponerle una pistola a 10 cm a CFK no pudo haber sido tan fácil", consideró.

La pata política del atentado

Dalbon sostuvo para él la causa es clara. "La financiación es de Caputo que es Mauricio Macri y la terminal política es Milman que es Patricia Bullrich", puntualizó el abogado que lamentó que para la jueza Capuchetti no estén claros esos indicios.

El letrado sostuvo además que el intento de asesinato tenía como objetivo generar "un pandemónium de varios días y con varios muertos en la calles" para destituir a Alberto Fernández y que Juntos por el Cambio asumiera en el poder. "La derecha ya no necesita de golpes de Estado", completó.