Grabois advirtió que se está "frente a un gran peligro" y llamó a votar por Massa el domingo

"Llegamos a las elecciones del 22 de octubre con dudas y enojos. Yo también. Pero tengo una certeza. Dos de los candidatos con posibilidades de llegar a la Casa Rosada son pichones de tiranos y no es lo mismo tener en el gobierno personas inhumanas con ideas inhumanas como Bullrich y Milei, que un gobierno de Sergio Massa ", afirmó el dirigente de la UTEP.

"¿Qué si pienso que con Massa compramos un ticket al paraíso? No. Hay quien con justa bronca puede decir 'pero peor no podemos estar'. No es así. Lamentablemente, podemos estar peor. Mucho peor", agregó.

Grabois pidió "que la calentura no nos lleve a comprar un boleto al infierno" y consideró que votar a los candidatos de La Libertad Avanza o de Juntos por el Cambio es "un coqueteo peligroso con la autodestrucción de la democracia argentina".

Por tal motivo, pidió a todos aquellos que en las PASO votaron por otras opciones, no fueron a votar, votaron en blanco, anularon su voto o cortaron boleta, que asuman "la gravedad de la situación" y voten por la lista completa de Unión por la Patria.