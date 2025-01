Germán Martínez, sobre las PASO: "El Gobierno no hace gestión para hablar sobre el tema"

"¿Qué quiere hacer el Gobierno? Dice eliminar las PASO. ¿Por qué hace 40 días que no se habla de agenda parlamentaria en el Congreso argentino? Desde la semana anterior a la renovación de autoridades que no se habla de la agenda parlamentaria en la Cámara de Diputados", describió el diputado por Santa Fe en C5N .

En tal sentido, Martínez apuntó contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos: "Daría la sensación que se levanta un día, plantea el tema, le da la información a los periodistas acreditados en la Casa Rosada, y dice que el Gobierno va a volver a insistir en esto. Pero después el Gobierno no hace gestión política para hablar con nadie del tema".

Durante la entrevista en Minuto Uno con Juan Amorín y Rosario Ayerdi, el legislador recordó que la gestión libertaria había anunciado las sesiones extraordinarias del Congreso, para debatir sobre las PASO, pero que no se llevaron a cabo: "El vocero presidencial (Manuel Adorni) anunció el temario, pero no pasó absolutamente nada. Me parece que hay una necesidad de llenar agenda y después vamos a ver cómo se plasma en la vida concreta del Congreso. ¡Nadie me planteó el tema!".

El plan B del Gobierno para las PASO

Urna elecciones

El Gobierno del presidente Javier Milei busca eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este año. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a exponer la intención de que no se realicen los comicios debido a los costos económicos. Por esa razón, el oficialismo buscarán contar con el apoyo de diferentes sectores de la oposición en Diputados, aunque si no lo logra tiene un plan B.

"Desde su implementación, las PASO sólo han generado gastos al Estado y molestias a los ciudadanos. En 2025, se podría reducir entre un 35% y un 40% el costo total del proceso electoral si elimináramos las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, y que cada partido o frente político resuelva internamente sus candidaturas", publicó el funcionario en la red social X.

Francos dejó en claro la postura libertaria. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que en el PRO y Unión por la Patria predomina la idea de suspender las PASO por única vez, aunque resisten votar la eliminación para siempre. Ante este posible escenario, el Gobierno analiza la posibilidad de darle lugar al proyecto presentado por la diputada del PRO de la Ciudad de Buenos Aires y exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. La iniciativa estipula quitarle la obligatoriedad a las PASO.