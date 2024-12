Guillermo Francos y los planes del Gobierno para 2025: "Vamos a ganar las elecciones"

" Nosotros somos un espacio político que tiene 38 diputados nacionales y seis senadores, con lo cual no dependemos de nosotros mismos para tratar temas . Qué sentido tiene convocar a sesiones extraordinarias, si no acordamos los temas que pueden tratar de aprobarse", señaló el funcionario este domingo en diálogo con Radio Rivadavia.

En esa línea, planteó que la Ley Bases "ha sido suficientemente amplia y comprensiva de distintos aspectos que necesitábamos que nos diera margen para poder trabajar y desarrollar las políticas del Gobierno sin problemas". "Por supuesto que quisiéramos avanzar más, pero para eso tenemos las elecciones de este año que viene. Seguramente vamos a ganar las elecciones y vamos a obtener un bloque de diputados muy numeroso que va a poder imponer su criterio en el Congreso de la Nación", vaticinó.

Francos recordó que, en campaña, Javier Milei hablaba de "reformas de primera y segunda generación". "Ya empezamos con las de primera; las de segunda las vamos a empezar cuando tengamos bloques propios. Son la reforma tributaria, la reforma de la Ley de Trabajo, el sistema de coparticipación, hay muchos temas que son importantes para cambiar definitivamente a la Argentina, que las vamos a tratar cuando tengamos la posibilidad de obtener fuerza parlamentaria suficiente para para llevarla adelante", enfatizó.

El vínculo entre La Libertad Avanza y el PRO: "La unión hace la fuerza"

En cuanto a lo sucedido en el Senado con el legislador entrerriano Edgardo Kueider, expulsado luego de haber sido detenido intentando ingresar a Paraguay con u$s200 mil sin declarar, el jefe de Gabinete se alineó con la postura de Milei, quien consideró que la sesión es "inválida" ya que fue presidida por Victoria Villarruel, quien debía haber estado a cargo de la presidencia durante la estadía del mandatario en Italia.

"Me parece que hay una diferencia de interpretación en todo caso, creo que a esto no hay que darle más importancia de la que tiene. La decisión mayoritaria del Senado fue expulsar al senador, me parece que con eso es suficiente. Si hubo 60 senadores que votaron por expulsarlo al señor, el tema está listo. Por ahí habrá que hacer una nueva sesión porque esta se considera inválida, hay una apelación del senador Kueider, ¿no?", señaló.

Respecto al vínculo del Gobierno con el PRO, Francos entendió que "Mauricio Macri estaba molesto por algún tema en particular, creo que no todos sus senadores votaron de la misma forma en el tema de Kueider, pero no tiene importancia; yo creo que hay muchas posibilidades de tener conversaciones y de acordar temas".

"No me imagino una elección en las que vayamos separados con el PRO, yo imagino una elección en la que podemos por lo menos en algunos distritos encontrar puntos de unión. La unión hace la fuerza, dispersarnos no va a ser bueno para para este espacio. Aunque estoy convencido de que el presidente Milei va a tener la fuerza suficiente como para ganar la elección, de todas formas creo que es importante encontrar dentro del espacio de quienes apoyan las ideas de la libertad y de las instituciones en la Argentina un espacio común que nos permita triunfar definitivamente y con mucha fuerza en las elecciones próximas", concluyó.