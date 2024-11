Funes de Rioja, sobre el faltazo de Javier Milei a la conferencia de la UIA: "Me hubiese gustado que estuviera el Presidente"

Presupuesto 2025: el Gobierno busca acuerdo con las provincias pero no descarta tratarlo en extraordinarias

El titular de la UIA remarcó que el proyecto no representa beneficios solo para las pequeñas y medianas empresas, sino "para la producción y el trabajo argentino".

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el proyecto sea tratado en sesiones extraordinarias, Funes de Rioja expresó: "Nos dijeron que se va a tratar en el Congreso. Pediremos que se trate lo más urgente posible. Lo anunciaron, pero no lo vimos. Vamos a leerlo, pero valoramos que hayan hecho el anuncio en nuestra casa".

Por último, el presidente de la UIA enumeró algunas de las desventaja que tiene la industria argentina a la hora de competir con otros países del mundo.

"En el tema logístico, tenemos el 90% del transporte que es por camión, lo cual genera una gran concentración. Si comparamos la logística nuestra con la de los países vecinos, estamos muertos. Si lo comparamos internacionalmente, mucho más", explicó Funes de Rioja.

"¿Los puertos? Fuimos a Chile, preguntamos los costos de los puertos de Valparaíso. u$s120 la tonelada, importar y exportar. Nosotros estamos de 43% a 150% arriba en el puerto de Buenos Aires. Podría mencionar muchas otras, que el Gobierno lo tiene en claro. No hay que ser un genio para hacer el diagnóstico", concluyó.

La UIA apuntó contra el Gobierno en el inicio de la 30° Conferencia Industrial

Los discursos del inicio de la 30° Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA) dejaron fuertes mensajes para el Gobierno nacional en medio de una tensión creciente por el nivel de apertura de la economía y ante el desplante del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Las primeras palabras fueron del presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, quien arrancó con palabras irónicas acerca de la presencia en la sala central del Centro de Convenciones de Buenos Aires.

"Estoy mirando los presentes y veo que, a veces, la prensa se equivoca porque decían que ´nos vaciaron´. Estamos vacíos de algunas cosas, pero plenos de representación empresaria y estamos contentos que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, pueda ver el compromiso, la presencia, y la necesidad de futuro de la industria", lanzó el líder industrial.

Funes de Rioja enfatizó: "Estamos comprometidos con el país y con el futuro. Tenemos intereses y puntos de vista y pasiones, pero nuestra pasión más grande es el país".

UIA Conferencia Industrial NA/Claudio Fanchi

A su turno, el vicepresidente de la entidad, Martín Rappallini, quien, tras describir la coyuntura, envió un mensaje directo al Gobierno nacional: "Los industriales, no hemos tenido, no tenemos ni pedimos privilegios. No pedimos protección, queremos igualdad de condiciones para poder competir".

Y añadió: "Es ante la falta de igualdad que necesitamos una defensa, defensa del ataque de países que subsidian la producción, los insumos y las exportaciones. Países y sistemas que no cumplen con las reglas de comercio internacional establecidas".

Rappallini remarcó que "el Estado debe nivelarle la cancha a la industria nacional y el tiempo es un factor clave en este proceso de integración".

"Escuchamos muchos ataques injustos al empresariado nacional Hoy quiero reivindicar al industrial, que es un sobreviviente a un constante proceso de cambio. Somos nosotros los empresarios, que generamos empleo y pagamos los impuestos y sostenemos el Estado. Queremos respeto", lanzó en tono enfático.

Acto seguido expresó: "La industria aporta el 30% de la recaudación y es el sector que agrupa la mayor cantidad de trabajadores formales".

"Estamos de acuerdo con el Presidente que el sector privado es el motor para el Presidente del país y el sector privado somos nosotros. Es con nosotros", enfatizó.