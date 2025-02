Francisco Fierro

El Papa Francisco amaneció hoy sábado 15 nuevamente en un hospital en la ciudad de Roma. Sin fiebre. Mientras escribe y lee. Además de rezar y comulgar. Mañana, domingo, no dará el habitual Ángelus. Debe cumplir reposo absoluto.

Fue ayer, viernes 14, que al mediodía las redacciones del mundo anunciaban en títulos grandilocuentes su internación por bronquitis. Muchos no conocen, que ese mismo día mantuvo cuatro reuniones de trabajo. Sólo en la mañana recibió entre ellos, por citar un caso, al primer ministro de Eslovenia. Las habituales audiencias matutinas el Sucesor de Pedro habitualmente las realiza en el Palacio Pontificio, que está dentro del Vaticano, por el resfrío primero y luego bronquitis viene atendiendo en su residencia llamada Santa Marta. Desde hace ocho días había decidido limitar sus salidas por eso atendía en el salón de planta baja de la residencia comunitaria, donde vive en un cuarto de 70 metros cuadrados. Ocurrió que el resfrío no cesaba y las bajas temperaturas en el hemisferio norte no ayudan. Su última salida fue delante de miembros de las fuerzas armadas en su día por el Jubileo, el año Santo, que ocurre cada 25 años como una tradición para que alcancemos las indulgencias plenarias, el perdón de nuestros pecados, en reconciliación con Dios, nuestro Padre creador, y para que los países del mundo tomen acciones en favor de los más débiles, entre ellos el perdón de las deudas y la liberación de detenidos.