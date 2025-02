El Papa Francisco llevó a su casa a la monja antitrata, Martha Pelloni

Doble crimen de Florencio Varela: el abogado de la familia de Josué aseguró que los jóvenes "vieron algo que no tenían que ver"

Francisco iba saludando uno por uno en la ronda que se había formado para la Cumbre mundial por los Derechos de los Niños que incluyó desde la reina de Jordania, pasando por el presidente de FIFA, del Comité Olímpico, a un ex vicepresidente de Estados Unidos, la presidenta de Interpol, y un ex titular del Banco Central de la Unión Europea.

La presencia de la monja Pelloni, entre unas 40 destacadas personalidades del mundo, responde a la voluntad del Pontífice quien, además, tuvo un gesto único con ella, la hospedó en su casa, la residencia vaticana Santa Marta.

vaticano2.jpg La Cumbre internacional por los Derechos de los Niños, en el Vaticano.

Además, luego de las ponencias en la sala clementina para la Cumbre por los derechos de los niños, donde la mayoría fueron dichas frente a la presencia del Papa, en el segundo piso de Santa Marta, Bergoglio recibió a la religiosa anti-trata: “Estuve una hora. No le pedí foto. De la charla entre nosotros no puedo contar pero si te puedo decir que fue con alegría”, respondió a C5N la carmelita misionera teresiana.

Francisco anunció que ofrecerá una exhortación apostólica, un documento que hace al magisterio de los papas, que estará enfocada en los niños, sobre todo pensando en salvar a los 40 millones desplazados por las guerras, los 10 millones que no tienen casa, los 170 millones son víctimas de trata, explotación y matrimonios forzados, y los 50 millones de niños indocumentados y citó algunos países como Estados Unidos.

“Debemos resistir la insensibilización mediática, no podemos normalizar que miles de niños mueran en el mar o el desierto en los viajes de la esperanza”, sostuvo el Santo Padre quien agregó que “que no sea una nueva normalidad endurecer lo más noble del corazón humano, la piedad, la misericordia”.

La cumbre vaticana por los chicos contó con la presencia del arzobispo inglés, Paul Gallagher, encargado de relaciones exteriores, y antes de las jornadas el recibimiento fue una cena donde expuso el secretario de Estado y cardenal, Pietro Parolin.

vaticano1.jpg El regalo del Papa a quienes participaron de la cumbre. Es la puerta sagrada símbolo del Jubileo 2025, año santo.

La ponencia de la fundadora y presidenta de la ONG Infancia Robada apuntó en su inició a los países que aún no firmaron la declaración universal por los derechos de los niños, y por nuestro país la hermana Pelloni reconoció que “desde 1989 tiene rango y jerarquía constitucional y sin embargo nos encontramos hoy con una enorme brecha entre la legislación y la realidad. Hoy en la Argentina, la pobreza social es estructural y es la causa de generar en los niños violencias cada vez más complejas”.

Las sentencias de Martha Pelloni

Juzgado de familias corruptos

En otro párrafo de su discurso, la religiosa denunció “la corrupción en muchos juzgados de familia con la venta de niños para adopción, los padres jóvenes que sin trabajo que se drogan y maltratan a sus hijos”.

Vientres subrogados

Pelloni condenó la subrogación de vientres “que no solo es explotación de la vida y dignidad humana, sino que muchas veces es puerta abierta para la venta de bebés por Internet” y agregó que es “una nueva modalidad de Trata de personas”.

Narcotráfico

Por los niños en las villas y barrios populares, la carmelita misionera teresiana, que el próximo 23 de febrero cumple 84 años, confesó que “muchos a partir de los 10 años venden droga. Otros consumen droga y salen a robar. Cada vez es mayor la cantidad de esos niños que no van a la escuela. Muchos no tienen quien se ocupe de ellos. Algunos van y no pueden ser contenidos en las instituciones”.

Educación sexual integral

Pelloni no esquivo la educación sexual para los niños. “No están educados en una sexualidad integrada y consumen pornografía desde los 9 años” e hizo un llamado a la iglesia y colegios católicos, fundamentalmente en todas las catequesis, para que tomen la “educación sexual integral”.

La desaparición de Loan

La monja vivió muchos años en la localidad de Goya, provincia de Corrientes, y desde hace tres décadas su misión, que inició en los noventa con el caso María Soledad Morales, es denunciar la trata como salvar a las víctimas de este macabro negocio clandestino.

De allí que Pelloni se involucró con mucha parresia en la desaparición del niño correntino Loan: “Es tan grande el dinero que se mueve en la trata que obliga a un silencio mayor y por eso de este tema no se habla y se quiere hacer creer que no existe”.

También se refirió a otro aspecto del robo y venta de niños: “son secuestrados para ser explotados sexualmente en la pedofilia; explotados en trabajo forzado y mendicidad ó tráfico de órganos, que existe más de lo que nosotros pensamos. Es un negocio en el que intervienen, clínicas, hospitales, especialmente psiquiátricos, con médicos, enfermeros, choferes de ambulancia, policías, abogados”.

Esclavitud y agrotóxicos

“El trabajo de niños en el campo argentino tienen a los más castigado en las familias que son trasladados para las cosechas, por ejemplo, desde Bolivia a la Argentina, para la cosecha de tomate y pimientos. Les llaman golondrinas. Viven en campos de ricos muy pobremente y sufren el abuso de los agrotóxicos que han motivado muerte de niños y anormalidades de nacimientos. La justicia pone la balanza en la defensa de los ricos", sentenció.

"La dignidad humana tan manoseada por los intereses monetarios y capitalistas nos llama a luchar por lo que hemos venido a este encuentro. Por eso nos unimos a la convocatoria del Papa Francisco”, concluyó la legendaria religiosa que vive desde hace unos años en una residencia comunitaria en la localidad de Santos Lugares, a pocas cuadras del Santuario de Lourdes, en el partido bonaerense de San Martín..