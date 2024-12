Alejandro Fargosi, a cargo del proyecto oficialista de Ficha Limpia: "Me preocuparía que Cristina vuelva a tener un cargo"

"Me preocuparía que Cristina vuelva a tener un cargo. La Argentina tiene que cortar el cordón umbilical con Cristina" , expresó el abogado en declaraciones radiales al referirse al rol que tendrá para modificar la iniciativa que busca prohibir a los condenados por corrupción acceder a cargos públicos.

El jueves pasado la Cámara de Diputados quiso comenzar a debatir el proyecto elaborado por la diputada del PRO Silvia Lospennato pero la sesión se cayó por falta de quórum. Lo más llamativo de la frustrada jornada legislativa fue la ausencia de 8 diputados de La Libertad Avanza, lo que provocó que bloques opositores acusaran al Gobierno de acordar con Unión por la Patria para que no se realizara el debate.

Ante esa situación, desde Casa Rosada negaron que haya existido un acuerdo y dejaron trascender que el propio Milei llamó a Lospennato para invitarla a trabajar juntos en un proyecto superador al que intentó tratar la Cámara baja.

En ese marco, Fargosi sostuvo que fue convocado para mejorar la iniciativa y tras un trabajo conjunto volver a discutirla en el Congreso y propuso agregar cambios en el texto, como "acelerar los procesos judiciales" por corrupción en la Corte Suprema.

"Es lo que me ha dicho el Presidente y el vocero (Manuel Adorni). Le creo al Presidente, sé que es una persona que está del lado de la decencia y de la legalidad. Por eso acepté ayudar en esta cuestión. Él confió en mí y espero servir", sostuvo.

También se refirió a la posibilidad de que existan causas "inventadas" contra políticos para impedir sus postulaciones. "Hay detalles que a mí se me perdían. Soy honesto, hasta ahora no conocimos ningún caso de un juicio inventado por corrupción, porque no hubiera servido para nada. Pero si se dicta una ley de Ficha Limpia, un kapanga provincial medieval puede querer sacarse de encima a alguien que le cuestiona el liderazgo y le inventan un juicio", indicó.

"Le pueden dictar una sentencia en primera instancia, y luego en segunda, que es algo que puede pasar, porque la Justicia está mal. No lo digo yo, sino el 89% de la gente, según las últimas encuestas", agregó.