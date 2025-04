Fernando Gray: "Caputo es el ministro que más endeudó, va directo al récord Guinness"

Entonces, sostuvo: "Estos 20 millones de dólares se van a esfumar. En un año, ¿dónde están? ¿Dónde están los 45 mil de Macri? Están en las cuentas de lo que debemos los argentinos que no tenemos nada que ver con eso y vamos a estar pagando durante generaciones".

En ese punto, aseguró que las medidas anunciadas por el titular de Hacienda y el Presidente este viernes son "una fantasía: "Ese relato que a partir del lunes se va a poder comprar y vender dólares y demás".

"Escucho a los jubilados que no le están llegando los medicamentos de PAMI, que no le están cubriendo los tratamientos, que no tienen prótesis. Los jubilados que cobran la mínima, ¿cuántos dólares van a comprar? ¿Los sectores vulnerables van a comprar dólares? Van a comprar los que tienen plata y la tienen afuera, pero ellos ya podían comprar y ya fugaron los dólares para afuera", expresó.

En su análisis del actual escenario del país, explicó que "todo lo que está anunciando este Gobierno es perjudicial para los sectores trabajadores, los más humildes" porque "toda esta apertura de cepo trae un montón de cuestiones colaterales, como la apertura indiscriminada de importaciones".

"Las empresas argentinas se empezarán a transformar en importadores y así destruimos la industria nacional. Todo el tiempo se van cerrando empresas, porque abren la importación", lamentó.

La advertencia de Fernando Gray sobre el Gobierno: "Hipotecan el futuro de la Argentina"

En tanto, el intendente de Esteban Echeverría rechazó la gestión del titular del Palacio de Hacienda con respecto al nuevo préstamo del FMI. "No es ironía: voy a proponer que Luis Caputo entre al Libro Guinness de los récords como el ministro que más deuda tomó en nombre de un país en la historia del FMI. Ya nos endeudó una vez y ahora vuelve por más", marcó.

"Mientras ajustan a quienes trabajan y recortan derechos, hipotecan el futuro de la Argentina. No podemos naturalizarlo", enfatizó.