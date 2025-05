Federico Sturzenegger celebró la privatización de los complejos de Chapadmalal y Embalse

El ministro de Desregulación aseguró que "el Estado no debe proveer servicio de hotelería" y solo tiene que "ocuparse de sus competencias básicas". "Su transferencia a un operador experto potenciará el valor turístico de ambos lugares", remarcó.

Sturzenegger comparó la situación con la venta de un predio en Cosquín que pertenecía al Banco Ciudad y que él mismo ordenó rematar cuando era presidente de la entidad. "El costo del establecimiento y las dificultades para el banco de administrarlo eran de tal magnitud que los alojamientos sub-estándar que podía proveer salían más que alojar a los empleados en el famoso Llao-Llao", afirmó.

"Por eso celebro la decisión de transferir los complejos de Chapadmalal y Embalse al AABE para su transferencia a un operador idóneo. El Estado no debe proveer servicio de hotelería. Sí puede, si lo decide, ofrecer servicios de subsidios al turismo social o educativo", aclaró.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/1917906787342184903?t=iwfIhVdxF2OrIR9BukiyRg&s=08&partner=&hide_thread=false Hace algunos años, cuando era Presidente del @BancoCiudad, descubrí que el banco tenía un predio de varias hectáreas en Cosquín con 6 bungalows donde ocasionalmente veraneaban empleados de la institución. Los bungalows eran fríos, primitivos, y corríamos el riesgo permanente que… pic.twitter.com/8NqrkyPXuo — Fede Sturzenegger (@fedesturze) May 1, 2025

El ministro aseguró que "no tiene ningún sentido" que el Estado "gestione una actividad compleja para la que no tiene ninguna ventaja competitiva y que no conoce". "Tal cual nos lo pide el presidente Javier Milei, el Estado debe ocuparse de sus competencias básicas", remarcó.

"También lo celebro porque ambas locaciones son únicas y su transferencia a un operador experto en el tema potenciará el valor turístico de ambos lugares, con fuertes externalidades positivas para las zonas donde se emplazan", concluyó.