Los violentos mensajes de Juan María Pagotto, hijo y asesor de un senador libertario

El periodista Mauro Federico expuso en Argenzuela , por C5N , los estudios de Juan María Pagotto y marcó que recibe la remuneración más alta en la línea de los asesores : "Tiene 25 años y se describe como 'casi abogado' porque dice que le da 'paja' estudiar y no piensa terminar la carrera. Sin embargo, el padre lo nombró como su único asistente de rango A1, que es el de mayor remuneración en la Cámara de Senadores".

Juan Carlos Pagotto Juan Carlos Pagotto. Télam

"Sin saber de qué labura, cobra $3.500.000 de sueldo. No es el único familiar que nombró Pagotto. En un antiguo reportaje muy mediatizado en su momento, el senador riojano explicó que después de que atravesó un delicado cuadro médico, nombró a su hijo como asistente personal para que lo acompañe en la Cámara alta. En la estructura de sus asesores tiene como asistente a Carola Fabiana Menem, prima de Martín Menem y del asesor Lule Menem", agregó en esta línea.

En tanto, advirtió por el contenido de sus publicaciones en las redes sociales: "En su perfil en su cuenta de X, Juan María tiene una imagen que dice 'el kirchnerista bueno es el kirchnerista muerto'. El periodista Manuel Román hizo el hallazgo de las aberrantes amenazas de muerte de este pibe en una serie de posteos que dejan pensando en si es o no un ser humano con intenciones democráticas".

Los amenazantes mensajes del hijo de Juan Carlos Pagotto

En esta línea, en uno de los posteos en X, Juan María Pagotto expresó en 2013: "Mi Facebook es una poronga, en el inicio me salen estados de negros analfabetas y pelotudos que se sacan fotos en el espejo. ¡Cansados!". Luego, en otra publicación, escribió: "Bue... cosas como estas me vuelven más intolerante y racista, se me vuelve inevitable usar la expresión 'negros de mierda'. Son lacras".

También, cargó contra el periodista Jorge Rial, quien publicó una foto con una remera del expresidente chino Mao Zedong. "Cuando te pregunten qué es ser un hijo de puta, mostrale esta foto, nefasto. Usa y publica la remera de un genocida comunista. #RialHuevoDuro", expresó.

"Si sos kirchnerista sos pelotudo o mala persona", publicó en otra publicación, mientras que también atacó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof: "Dale, Axel, devolvé los cromosomas de más que te llevaste".

En esta línea, agredió a la periodista Ingrid Beck, quien criticó un comunicado que emitió Boca sobre la denuncia por violencia de género contra el futbolista Sebastián Villa. "¿Qué tiene que ver el club pedazo de mogólica? No tiene facultades jurídicas, bruta. Hay órganos que se tienen que encargar de eso, no un club, animal", enfatizó el hijo del senador libertario.

También atacó al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela: "Pero chupame un huevo, anda a aprender a hablar y leer primero. La Constitución está por encima de las decisiones que tomen ustedes, delirantes. El feudalismo ya no existe más, ¿me oíste hijo de puta?".

En tanto, en otro posteo afirmó que "el feminismo atrofia las neuronas. Hay muchas pruebas y ninguna duda" y en una nueva publicación se refirió a la cantidad de desaparecidos en la última dictadura militar argentina: "No fueron 30.000. No fueron inocentes y no fueron suficientes. Viva la Patria, hijos de puta".

Asimismo, cargó contra el diputado nacional de Unión por la Patria y candidato a legislador porteño, Leandro Santoro: "Deberían colgarte en medio del Obelisco como ofrenda de paz". Además, en otro posteo, atacó a la líder del Movimiento al Socialismo, Manuela Castañeira: "Vos estudiaste para ser así de pelotuda o ya naciste con ese hermoso don?"