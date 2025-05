Elecciones 2025: Silvia Lospennato y Mauricio Macri, en campaña junto a militantes del PRO

Silvia Lospennato en el PRO Fernán Quirós, Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal.

Por su parte, el exmandatario estuvo con los candidatos Darío Nieto y Rocío Figueroa y compartieron un encuentro con jóvenes militantes en la sede del PRO de Capital Federal, ubicada en Balcarce 412.

Con ambos actos, tanto Lospennato como Macri buscan consolidar el apoyo a la lista del partido amarillo, que pretende mantener la hegemonía en CABA luego de 17 años de mandato: Mauricio Macri (2007 a 2015), Horacio Rodríguez Larreta (2015 a 2023) y Jorge Macri (desde 2023).

"Me llamó llorando y me dijo 'Me quiero ir'": el incómodo momento entre Silvia Lospennato y Mauricio Macri

Mauricio Macri - Lospennato PRO.jpg

Tras el revés que significó para la diputada del PRO Silvia Lospennato la caída del proyecto de Ficha Limpia, del que fue principal impulsora y cara visible, la legisladora vivió un incómodo momento en vivo junto a su jefe político, Mauricio Macri, quien la expuso en un momento de fragilidad. "Me llamó llorando y me dijo 'Me quiero ir'", reveló.

El exmandatario cometió una infidencia en TN: "Silvia me llamó llorando, me dijo 'me quiero ir, basta, la política no tiene sentido', estaba quebrada". Al escucharlo, el rostro de Lospennato se transformó. "Sí, pero dejá de contar eso", respondió, con una risa nerviosa.

"Eso es humano, Silvia, vos sentiste eso. A las dos horas ya estaba de vuelta para luchar porque es una guerrera", repuso el exmandatario. "¿Por qué decís 'dejá de contar eso'?", quiso saber el entrevistador, Jonatan Viale. "Ella no puede permitirse tener un momento así", sentenció el titular del PRO.

La legisladora intentó dar su versión. "Porque fue un momento...", comenzó a decir, pero fue nuevamente interrumpida por Macri. "De golpe ve que desde atrás, desde la oscuridad, la vuelven a bloquear", concluyó el expresidente.