El senador Paoltroni apuntó contra el entorno de Javier Milei por los afiches contra Victoria Villarruel

"Son muy llamativos los ataques que le han estado haciendo a la vicepresidenta sin causa ni motivo. Inventando historias, desacreditándola, hasta el propio presidente. Por eso no sé qué estrategia han comprado, pero están muy equivocados", indicó y mencionó las declaraciones que días atrás el jefe de Estado lanzó contra su compañera de fórmula: "No tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones, está más cerca de la casta".

Victoria Villarruel, Javier Milei y Francisco Paoltroni

En ese sentido, afirmó que los ataques contra la titular del Senado son disparados desde el núcleo del Presidente: "Es obvio que viene de ahí". "No sé qué estrategia pava han comprado de bajarla a Villarruel y a Mondino y subirlo al Gordo Dan y a Lilia Lemoine. Es inexplicable e inentendible para todos los que tenemos un grado de coherencia en este país”, agregó.

Entonces se explayó sobre las palabras que la diputada Lilia Lemoine viene dirigiendo a Villarruel desde hace algunos meses. "Después de los ataques permanentes de Lilia Lemoine hasta podría haber sido ella. Y lo digo porque los ataques han sido públicos, entonces es alguien que ya es expreso que le quiere hacer daño a la vice, entonces uno podría sospechar”, manifestó.

Por otra parte, luego de cuestionar a quienes rodean a Milei, le dio su voto de confianza al titular del PRO, Mauricio Macri. “Todavía no sé dónde está Mauricio Macri. El triángulo de hierro del Presidente debería ser Villarruel y Macri. Eso era de arranque, Mauricio apoyando desde diputados y Victoria conduciendo el senado. Yo creo que a Mauricio no le va a quedar mucho más margen para quedar pegado a lo que, considero, no está de acuerdo”, finalizó.

La interna libertaria se trasladó a la calle con una guerra de afiches

Con la mente puesta en las elecciones legislativas que tendrán lugar en 2025, desde La Libertad Avanza y partidos afines ya comenzaron a mover las piezas en la Ciudad. Este viernes aparecieron afiches que reflejan una cruda interna entre los hermanos Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Por un lado aparecieron afiches que fogonean la fórmula Karina Milei - Manuel Adorni en la Ciudad. A pesar de que desde la propia vocería negaron que la campaña haya sido impulsada de forma oficial, todo indica que podrían ser los nombres con los que iría el oficialismo a buscar las bancas que necesita en el Congreso.

“Hacer la Ciudad grande otra vez”, dicen los carteles de fondo blanco y letras violetas. El espacio libertario busca engrosar su presencia en Diputados y Senadores teniendo en cuenta que llegó al poder con muy pocos representantes.

Milei - Adorni

En ese sentido, la Ciudad también amaneció empapelada con afiches que muestran a la vicepresidenta sola. "Dios, Patria, Justicia Social", son las palabras que se pueden ver en el cartel junto con una imagen de la funcionaria vestida de gaucha con sombrero y poncho. Debajo se ve la firma del "Movimiento Nacional Justicialista".

Cerca del mediodóia, La Derecha Argentina, agrupación juvenil que responde a Victoria Villarruel y tiene como referente al funcionario del Senado Juan Martín Donato, lanzó un operativo para despegar a la vice de los afiches que la proponen como conductora bajo la consigna de “a sacar la basura”.

Lo cierto es que desde el espacio libertario no definieron a sus candidatos, pero esta situación ya genera no solo un runrún interno, sino también hacia afuera ya que desde el PRO empiezan a mirar la situación con preocupación pensando en una posible disputa que podría incluso exceder al Congreso.