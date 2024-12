El régimen de Nicolás Maduro justificó el secuestro del gendarme: "Asuman su responsabilidad"

Al ser consultado por la denuncia que hicieron en conjunto Cancillería argentina y el ministerio de Seguridad preguntó: "Viaja por todo el mundo pero su sueldo es de 500 dólares. ¿Cómo lo logra? ¿Qué venía a hacer a Venezuela? ¿Cuál era su tarea aquí en Venezuela? Eso no lo dicen".

Y continuó: "¿A qué venía a Venezuela? Ponen una fachada de que tenía su novia. Si usted se quiere casar, venga para Venezuela. Todos ponen esas excusas". Acto seguido manifestó que al gobierno argentino le dolió que Venezuela les haya dado un "golpe duro" gracias a los organismo de seguridad.

También apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien tildó de "fascista", por las amenazas contra su gobierno. "Dice la detención es causa de guerra. Por Dios, declárenle la guerra a los ingleses que les robaron las Malvinas. ¿Por qué no lo hacen? ¿Eso no es causa de guerra que les roben el territorio? Pareciera que no", cuestionó.

Por último señaló que en Venezuela hay Justicia, soberanía e independencia y la cancillería argentina tiene "sus formas" de ver que hace. "Ellos decidieron no tener relaciones con nosotros y se les dificulta un poco las cosas. De todas maneras a todos los detenidos en Venezuela se le garantizan sus derechos fundamentales. Los turistas vienen en santa paz. Los que vienen a conspirar que asuman su responsabilidad", completó.

El Gobierno busca intermediarios para negociar con Maduro por el gendarme secuestrado

La Cancillería activó los mecanismos diplomáticos para la búsqueda de intermediarios que puedan dialogar con el gobierno de Venezuela por el futuro del gendarme.

No obstante, desde el gobierno argentino advirtieron que "mucho no se puede hacer, tenemos las manos atadas", según reveló un funcionario a la Agencia Noticias Argentinas, al señalar que "no podemos iniciar una guerra contra Venezuela".

Tras comunicarse con María Alejandra Gómez, esposa del gendarme, y otros familiares, desde la Casa Rosada aconsejaron iniciar acciones legales a través de la intervención de un abogado por la situación que atraviesa el argentino que viajó a Venezuela a visitar a su familia.

En paralelo, el canciller Gerardo Werthein activa la búsqueda de mediadores entre Colombia, Francia y Brasil para replicar lo que ocurre con la asistencia de los asilados en la embajada argentina en Caracas, quienes se encuentran bajo la tutela del presidente de Brasil, Luiz Inació Lula da Silva.

El gobierno argentino recibió ayuda de Brasil después de que Maduro se negara a entablar diálogo con la administración libertaria, con la que está enfrentada desde su autoproclamada reelección.