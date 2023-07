El reclamo de Jorge Macri a Larreta por no ser "enfático" en el apoyo a su precandidatura

Jorge Macri no está conforme con el apoyo de Larreta a su candidatura.

El precandidato a jefe de Gobierno porteño del PRO, Jorge Macri, le reclamó este martes al precandidato a presidente de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta que no "sea más enfático" en el respaldo de su precandidatura y cuestionó el "sistema combinado" con dos urnas distintas que será usado "por primera vez" en las elecciones en la Ciudad de Buenos Aire s.

"Cada candidato a presidente se va manifestando como le sale, como lo siente. Patricia (Bullrich) ha sido muy enfática desde hace tiempo, Mauricio (Macri) también, María Eugenia (Vidal) me está apoyando. Horacio (Rodríguez Larreta) lo hace a su estilo y su modo. Me gustaría que fuera más enfático, pero bueno... ", dijo Jorge Macri en declaraciones radiales.

Sin embargo, remarcó que "a esta altura la gente va a elegir en función de lo que cada uno tenga para ofrecer".

"Yo soy el único candidato del PRO. Me preocupó que en algún momento nos dividiéramos. Existía la posibilidad de que Fernán Quirós fuera también candidato por el PRO. A mi me parecía que no era bueno que tuviéramos una oferta dividida en la Ciudad", indicó.

Es que el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio mencionó en reiteradas ocasiones "tener predilección por los candidatos del PRO" pero mantiene una alianza a nivel nacional con Martín Lousteau, el representante del radicalismo que compite con el exintendente de Vicente López en las PASO del 13 de agosto.

A pesar de que afirmó "valorar" la boleta única electrónica, la que calificó como "una herramienta excepcional, que da información rápida y evita fraudes y robo de boletas", Macri advirtió que la ciudad tendrá "un sistema" que nunca se utilizó en la ciudad de Buenos Aires.

"Entiendo con algún grado de preocupación que vamos a convivir por primera vez con un sistema combinado, en el que vamos a elegir las categorías nacionales con boletas de papel y, acto seguido, en la urna electrónica, las autoridades de la Ciudad", sañaló sobre el sistema de elecciones "concurrentes", decisión tomada por Larreta que generó el rechazo de referentes del partido como Mauricio Macri, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal.

En ese sentido, Macri se quejó al afirmar que hay "vecinos" que durante recorridas le consultan por su boleta y que él debe contestar que "no hay" para el cargo de jefe de Gobierno porteño.

"Esta semana me pasó varias veces, caminando por la Ciudad, que venían vecinos a preguntarme: '¿dónde está tu boleta?', y bueno, no hay boleta a jefe de Gobierno. Le estaban repartiendo boletas a presidente y la gente esperaba también la boleta a jefe de Gobierno. Hay un volante que explica lo que quiero hacer, pero no hay una boleta", finalizó.