El papá de Micaela García cargó contra Javier Milei por su discurso contra el femicidio

Asimismo opinó que Milei "metió la pata en un foro económico con temas que nada tienen que ver con las cuestiones económicas".

Sobre la presentación del proyecto que el Ejecutivo realizará ante el Congreso, Néstor sostuvo que no es la primera vez que intentan avanzar sobre la ley. "Ya el proyecto de Ley Bases tenía un intento de modificar muchísimo la Ley Micaela y por suerte se sacó de esa agenda porque los diputados de algunos bloques en esa instancia le dijeron que si incluían algo de la Ley Micaela no iban a acompañar. Espero que esa convicción de ese momento se mantenga", comentó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1883115240230920207&partner=&hide_thread=false Milei quiere eliminar la figura del femicidio: la palabra de Néstor García, papá de Micaela



#C5N EN VIVO por: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/0ZGgNMgOe4 — C5N (@C5N) January 25, 2025

Las votaciones en el recinto se volvieron encarnizadas, tensas y muchas veces sorpresivas. Así lo entiende el papá de la joven asesinada: "Muchos legisladores han votado en contra de lo que uno esperaba así que siempre está la preocupación. Lo que pasa es que pasó lo de (Edgardo) Kueider, donde ahí hubo alguna negociación y por eso acompañó la Ley Bases y hoy uno sospecha de un montón de situaciones".

"Me parece que hay un Poder Judicial que a través de varios fallos que le exige al Gobierno que mantenga programas en materia de género y no cierre organismos claves que estaban funcionando. Para algunas cosas tiene su límite, pero parece que el Ejecutivo no lo tiene".

El crimen de Micaela García

Micaela García (21) era estudiante de educación física e integrante del Movimiento Evita. Fue reportada como desaparecida el 1° de abril de 2017 tras salir de una disco en Gualeguay, Entre Ríos, y su cuerpo apareció con signos de violación el 8 de abril cuando el principal sospechoso, Sebastián José Luis Wagner, aportó datos sobre su paradero. Wagner fue condenado luego a 30 años de prisión.

La Ley Micaela fue el 19 de diciembre de 2018, en Diputados con 171 votos a favor y uno en contra, del salteño Alfredo Olmedo, cuando el oficialismo de ese momento tuvo que acceder a incorporar el proyecto en el orden del día de la sesión extraordinaria, aunque había sido presentado en 2017 y contaba con dictamen de comisión desde hacía meses.

La normativa establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

ley micaela

Javier Milei: "El wokismo es la inversión de nuestros valores occidentales"

Luego, Milei hizo un largo repaso por lo que considera "la inversión de nuestros valores occidentales": el feminismo, el ambientalismo, "la agenda asesina del aborto", "la agenda LGBT", la inmigración y el "adoctrinamiento" en las universidades.

"El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad. Es redundante ya que la igualdad ante la ley existe en Occidente. Nos tildan de misóginos solo por defender un principio elemental de la democracia moderna", enfatizó.

También planteó que "conservar el planeta para las próximas generaciones es cuestión de sentido común, pero con el wokismo pasamos a un ambientalismo fanático donde los seres humanos somos un cáncer y debemos ser eliminados". En ese marco, volvió a negar el cambio climático, eje habitual en discursos de ultraderecha.

Otro de sus puntos fue el aborto, al que acusó de "haber sido llevado tan al extremo que en el planeta se está empezando a convertir en un problema la tasa de crecimiento de la población".

Javier Milei - Foro Davos 2025 -2.jpg

"Desde estos foros se promueve la agenda LGBT. Nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo. En sus versiones más extremas la ideología constituye abuso infantil. Son pedófilos. Están dañando a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones", consideró.

Además, calificó a la inmigración a países más fuertes económicamente como "colonización inversa que se asemeja al suicido colectivo". "Cuando uno cuestiona estas situaciones es tildado de xenófobo o nazi", subrayó.

"El wokismo pretende secuestrar nuestro futuro. Desde las universidades está formando a las elites. ¿Qué nos queda para el futuro si les estamos enseñando a nuestros jóvenes a sentir vergüenza de nuestro pasado?", remarcó.