El misterio de la Casa Rosada: qué esconde el despacho tapiado por el Gobierno

Ante la falta de información oficial, el periodista Mauro Federico realizó consultas a diversas autoridades sobre la situación. Sin embargo, advirtió que se encontró con una respuesta sorprendente: "Hay un funcionario que está en este momento haciendo correr la versión de que fue amordazado para que no hable con la prensa. La pregunta es, ¿lo amordazaron o el funcionario no quiere hablar con cierto periodismo?".

En la misma línea, Rosario Ayerdi describió la tensión que existe entre los integrantes del Gobierno de La Libertad Avanza y que envuelve a la Casa Rosada. "Apareció personal de Casa Militar, que responden a Karina Milei, en el primer piso. El año pasado no estuvieron. Ahora, dijeron que 'el periodismo acá no, que si te querés quedar, te dicen que circules". Ante la consulta sobre a quién pertenece el despacho, Rial fue tajante: "¡Caputito! Parece que no te podés acercar al despacho. Tiene una guardia pretoriana".

Por lo pronto, la Casa de Gobierno tuvo un plan de refacción de obras, que fue anunciado en 2017 por el secretario de la presidencia, Fernando de Andreis, durante la gestión de Mauricio Macri. En ese momento, se dio a conocer un Máster Plan, pero recién pudo ser terminado en el mandato de Alberto Fernández.