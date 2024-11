El Gobierno oficializó la quita de la jubilación de privilegio de Amado Boudou

“El hecho de haber sido encontrado culpable de un delito contra la administración pública en el ejercicio de su función pública, tornaba inadmisible que pudiera seguir percibiendo, de modo directo o derivado, asignaciones de privilegio de las que resultaba beneficiaria”, menciona la norma.

Además indican: “Un elemental respeto a la coherencia de la gestión de gobierno y de las lógicas y razonables consecuencias que debe tener la comisión de esta clase delitos que atentan contra el sistema democrático, en los términos del (artículo 36 Constitución Nacional) por quien tuviera a su cargo los destinos y administración de la Nación, justificó la medida adoptada”.

En los considerandos de la resolución, la ANSeS destacó que "la indignidad sobreviniente respecto del beneficiario de una asignación otorgada [...] afecta también al derecho a la percepción de una gracia que acompañe el ejemplar desempeño de una magistratura relevante".

Además, señaló que la asignación otorgada es "una gracia otorgada en reconocimiento del mérito y del honor" y que estos valores fueron violados por conductas delictivas que perjudicaron al erario público.

El organismo subrayó que el beneficio otorgado bajo esta normativa carece de inalienabilidad e irrevocabilidad, ya que está supeditado al buen desempeño en el cargo: "El mal desempeño [...] resulta jurídicamente incompatible con una conducta deshonrosa de parte del beneficiario, determinada con fuerza de verdad legal".

La resolución busca establecer un mensaje de ejemplaridad, argumentando que "la pérdida de estos privilegios tiene para la sociedad entera y para la clase política un significado ejemplar".

Boudou fue condenado a cinco años y 10 meses de prisión en 2018 por los delitos de “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, ambos en concurso ideal”. También se lo inhabilitó de forma perpetua para ocupar cargos públicos.

La resolución con la quita de la jubilación de privilegio de Boudou

ANSES REVOCACION ASIGNACION PRIVILEGIO AMADO BOUDOU

Luego de que la Cámara de Casación ratificara la condena impuesta a Cristina Kirchner en diciembre de 2022, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la decisión del Gobierno de quitarle la jubilación de privilegio a la expresidenta.

Dentro de los considerandos de la resolución se señala que "el beneficio previsto en la Ley N° 24.018 para ex Presidentes y ex Vicepresidentes de la Nación, es una asignación graciable, que se otorga como contraprestación al honor, mérito y el buen desempeño del cargo. Con cita ejemplar se destacó que “…no tiene carácter contributivo -esto es, no está sustentada en aportes equivalentes realizados por el propio beneficiario- constituye una gracia otorgada en reconocimiento del mérito y del honor".

En la misma línea remarcaron "que el mal desempeño expresa una regla legal de amplitud por la cual, la asignación, en tanto premio o retribución, resulta jurídicamente incompatible con una conducta deshonrosa, determinada con fuerza de verdad legal; ya por el Senado de la Nación (conf. artículo 59 Constitución Nacional), o por el Poder Judicial, ante la comisión de delitos en ejercicio de la función pública".