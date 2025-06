Masiva marcha en Mar del Plata en apoyo a Cristina Kirchner: "Con la democracia no se jode"

Jimena Paternoster detalló en el móvil de La Voz de la Calle que la movilización se realizó sobre las calles del centro de Mar del Plata y se extendió por alrededor de cuatro cuadras. "Vinimos a repudiar este fallo espantoso. Con la democracia no se jode. Hay que estar acá y acompañar", enfatizó un hombre en diálogo con la periodista, en C5N.

En tanto, una mujer cuestionó las medidas del gobierno de Javier Milei: "Vine a acompañar a los compañeros. Soy jubilada y mi esposo es discapacitado. Nos sacaron los derechos. Si no salimos ahora, estamos desprotegidos. Vengo por Cristina. ¿Por qué la proscriben? Si hay tantos degenerados como Macri o Milei, que se están robando todo y nadie hace nada".

Cristina Kirchner La expresidenta Cristina Kirchner.

Por su parte, otra manifestante elogió a la exmandataria. "Amamos a Cristina. Hizo mucho por el pueblo", expresó mientras que otra mujer agregó: "Estoy acá por la democracia. Hay que rever la Justicia. Esto nos pone en un momento muy difícil como país".

"Estamos para defender a Cristina porque es la única que defendió los derechos del pueblo", afirmó un joven por su parte durante la marcha.

El Gobierno minimizó el impacto que pueden tener las marchas en apoyo a Cristina Kirchner

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió este sábado que las movilizaciones en apoyo a la expresidenta Cristina Kirchner "no van a torcer una decisión judicial" y se expresó a favor de que se le conceda la prisión domiciliaria.

"Ninguna manifestación popular de apoyo, nada puede torcer una decisión del Poder Judicial", aseguró el funcionario de Casa Rosada a Radio con vos.

En cuanto al otorgamiento o no de la prisión domiciliaria, Francos manifestó que el Gobierno no tiene ninguna postura tomada y aclaró que "si la tiene, no la va a expresar, porque es una decisión absolutamente judicial".

Si bien dejó en claro el respaldo a la independencia de poderes por parte del gobierno de Javier Milei, en lo personal defendió la posibilidad de que la exmandataria cumpla la condena de seis años de prisión en su casa.

"Yo creo que, por muchas razones, correspondería que le otorguen el beneficio de la prisión domiciliaria. No solo por el hecho de la edad, sino por tratarse de una expresidenta, y por razones de seguridad, fundamentalmente", señaló el jefe de Gabinete.