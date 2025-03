El Gobierno le pidió al Congreso "compromiso y responsabilidad" para el apoyo al acuerdo con el FMI.

El Gobierno anunció que enviará al Congreso un proyecto de DNU para obtener apoyo al nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) , para el que solicitaron el "compromiso y responsabilidad" de la oposición para su aprobación, el cual no brindará detalles técnicos del entendimiento con el organismo internacional.

"La operación con el FMI será utilizada para cancelar deuda existente con el Banco Central y su resultante neto "implicará una reducción del total de la deuda pública", explicó la circular.

El entendimiento entre el Gobierno y el Fondo "permitirá fortalecer el balance del Banco Central" y lo catalogaron como un "hito esencial para consolidar la estabilidad monetaria, financiera y macroeconómica y continuar con el proceso de desinflación y de liberación de las restricciones cambiarias".

"No existe asunto más necesario y urgente que terminar con la inflación que durante años le arruinó la vida a los argentinos. Por ello, el Presidente de la Nación aspira a obtener un compromiso urgente de parte del Congreso, tal como ocurrió con todos los gobiernos anteriores", agregaron.

En ese sentido, el jefe de Estado le envió un mensaje a los diputados y senadores, al señalar que "convertir la lucha contra la inflación en una política de Estado constituye una clara señal de que los representantes del pueblo han comprendido el mandato expresado en las urnas". "El Presidente deposita su confianza en el compromiso y la responsabilidad de cada legislador nacional para con el pueblo argentino y su bienestar económico", advirtieron.

De acuerdo a la legislación, el Congreso debe autorizar las negociaciones con el organismo: la ley 27.612, conocida como "Ley Guzmán" impulsada por el exministro Martín Guzmán, obliga al Poder Ejecutivo a tener aprobación de la Cámara de Diputados y del Senado para poder tomar endeudamiento en moneda extranjera de parte del FMI.

Sin embargo, para el Fondo no es un requisito que tenga o no la aprobación del Congreso, ya que señalaron que se trata de una decisión del Gobierno argentino. Por este motivo, es que el resultado de la votación no será vinculante para el FMI, aunque tendrá consecuencias locales.

