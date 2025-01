El Gobierno cruzó al PRO tras su comunicado: "Está absolutamente fuera de lugar"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que excluir el Presupuesto 2025 de las sesiones extraordinarias es "legítimo" y "no es una posición autoritaria". También se refirió a las internas en el partido de Mauricio Macri.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rechazó el comunicado del PRO que calificó de "autoritaria" la decisión de no incluir el Presupuesto 2025 en el temario de las sesiones extraordinarias y aseguró que el texto difundido por el partido de Mauricio Macri está "absolutamente fuera de lugar".

El comunicado, que se difundió este lunes a través de las redes sociales del PRO, celebró que se haya otorgado prioridad al proyecto de Ficha Limpia pero lamentó que no haya sucedido lo mismo con el Presupuesto . "Su exclusión evidencia una preocupante falta de vocación de diálogo ", sostenía el texto.

Desde el oficialismo, Francos negó las acusaciones y defendió la postura de La Libertad Avanza (LLA). "Si consiguiéramos acuerdo por el Presupuesto 2025 lo trataríamos, pero como no pasó, es legítimo lo que hicimos de no enviarlo y avanzar con la prórroga. No es una posición autoritaria", aseguró.

En ese sentido, explicó que se trata de "una posición lógica de partido con minorías parlamentarias, que tiene dificultad para avanzar, le resulta difícil conseguir acuerdos y está sujeto a un tironeo que puede llegar a hacerlo desviar de la idea de equilibrio fiscal".

"No se llegó a un acuerdo por el proyecto, que enviamos en tiempo y forma al Congreso. Tenía una línea clara, mantenimiento del equilibrio fiscal, pero en el parlamento le empezaron a hacer algunos cambios", señaló este miércoles a Radio Colonia.

Respecto a la relación entre Macri y el presidente Javier Milei, el funcionario la calificó como "personal, muy buena, más allá de algunas diferencias que puedan haber tenido".

"Supongo que el Presidente estará molesto por algunas consideraciones que el PRO hizo en su último comunicado", deslizó.

"A nosotros nos parece absolutamente fuera de lugar", afirmó sobre la postura del Gobierno. "Sé que entre ellos (por el PRO) tuvieron discusiones internas. Muchos dirigentes importantes no estaban de acuerdo con ese comunicado ni fueron consultados", concluyó.