Simone Biles, ganadora de su quinto trofeo Laureus: "Hacer terapia es esencial para mi vida"

La estadounidense ganó once medallas en los Juegos Olímpicos.

La gimnasta se refirió a su papel en la comunicación de un tema tabú: “Hoy por hoy, hacer terapia es esencial en mi vida cotidiana; me permitió mantenerme enfocada y segura” , explicó.

“Me tomó tiempo aceptar que nos aman por lo que hacemos y por quienes somos... Realmente estoy tratando de disfrutar la vida, pasar tiempo con mi esposo, ir a apoyarlo en sus juegos, vivir mi vida como mujer", aseguró la estadounidense.

La deportista fue reconocida por sus logros en el 2024: recibió tres medallas de oro en París 2024 (Oro por equipos, Oro general individual All Around y Oro salto) y una medalla de plata por su destreza en Suelo. "He soñado con esto desde que era una niña adoptada . Quiero dar las gracias a mis padres por acogerme a mí y a mi hermana. Y por ayudarme a convertir mi pasión en mi profesión", destacó Biles.

La salud de Simone Biles en los Juegos Olímpicos de Tokio

Simone Biles sufrió una crisis de salud mental en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y decidió retirarse de varias competiciones debido a un problema conocido como "twisties". Se trata de una falta de sincronización entre el cuerpo y la mente que la hacía sentir insegura al realizar ciertas rutinas.

Este problema afectó su capacidad para realizar movimientos complejos, por lo que tuvo que priorizar su bienestar mental por encima de la competencia.