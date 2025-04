Siete de cada diez empresas no contrataron empleados mayores de 55 años en el último año

Un relevamiento realizado por Bumeran , en colaboración con Great Place To Work Argentina y la organización Diagonal , reveló que las personas mayores de 50 años tienen serias dificultades para insertarse o mantenerse dentro del mercado laboral .

En contraposición a este dato, casi la mitad de los empleados actuales tiene entre 30 y 40 años, mientras que un tercio se encuentra en la franja etaria de 20 a 30.

Los números dejan en evidencia que existe un sesgo a la hora de contratar personal. El 68% de las compañías no incorporó a ninguna persona de 55 años o más en el último año, y un 88% contrató a menos de cinco.

"La baja representación es evidente: en casi 7 de cada 10 organizaciones no se contrató a ninguna persona mayor de 55 años en el último año. Además, solo el 7% del talento en las organizaciones pertenece al rango de 50 a 65 años. Esto evidencia una baja representación de esta generación en el mundo laboral", explicó Federico Barni, CEO de Bumeran.

Además, el 55% de los reclutadores consultados reconoció que la edad es un factor decisivo al momento de evaluar candidatos. Un 40,74% de las empresas admite incluir rangos etarios en sus publicaciones de búsqueda laboral, lo que restringe directamente las posibilidades para este segmento.

"En Great Place to Work creemos que el futuro del trabajo se construye valorando la experiencia, no descartándola. Es momento de romper con los prejuicios y abrazar la riqueza que trae la diversidad generacional", señaló Carlos Alustiza, CEO de Great Place to Work Argentina.

"La Generación Silver (más de 55 años) no solo tiene historia: tiene visión, tiene fuerza, y tiene muchísimo por aportar. Hoy más que nunca, necesitamos espacios donde todas las edades sumen, aprendan juntas y lideren el cambio hacia un mundo laboral más justo, más sabio y más humano", agregó Alustiza.

Según el relevamiento, el 61% de las personas mayores considera que su edad sigue siendo un condicionante clave al buscar trabajo. De hecho, un 54% de los encuestados dijo haber sido descartado en instancias de selección a pesar de cumplir con todos los requisitos del puesto. Y un contundente 77% cree que la edad es determinante al momento de elegir a un nuevo talento.

Lo que le espera al mercado laboral en los próximos años

La tendencia choca de frente con el contexto demográfico. Mientras la esperanza de vida es cada vez más alta y la tasa de natalidad se muestra en retroceso, las proyecciones indican que para 2036 habrá más personas mayores de 60 años que menores de 10 en todo el mundo. La integración del talento silver, entonces, pasa a ser una necesidad estratégica para las organizaciones.