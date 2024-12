El Gobierno buscará derogar la Ley de Aborto en el 2025

Menem indicó que la intención de La Libertad Avanza es impulsar una nueva ley o modificar la vigente aunque reconoció que en la actualidad el oficialismo no tiene los votos para hacerlo.

"A mí gusta la idea. Yo soy pro vida. No lo dudo. Pañuelo celeste de acá a la China", señaló el presidente de la Cámara Baja. Al ser consultado sobre el conflicto social que podría generar la iniciativa respondió: "Hemos tocado un montón de otros intereses y no hemos dudado en eso".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TugoNews/status/1868715358242406856&partner=&hide_thread=false Dice Menem que van a intentar derogar el aborto a pesar de NO TENER LOS NUMEROS para conseguirlo

O sea que van a seguir COMPRANDO senadores y diputados pic.twitter.com/bm0s8pFOHn — TUGO News (@TugoNews) December 16, 2024

Lo cierto es que derogar la Ley IVE fue una iniciativa del Gobierno desde la campaña electoral del 2023. Tanto el presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y la mayoría de sus funcionarios y legisladores expresaron su rechazo a la iniciativa votada en el 2020.

En varias oportunidades, el Presidente libertario manifestó estar en contra de la ley. Sin ir más lejos, en su último viaje a Italia, durante una entrevista, remarcó: "Yo estoy en contra de todo tipo de aborto". Y ante el cuestionamiento de que esa no es una postura liberal dijo que los liberales "no son manada" y no tenien porque pensar todos iguales. "Hay liberales que son provida y liberales que son proaborto", completó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/laderechadiario/status/1868811969261969797&partner=&hide_thread=false | #AHORA El presidente Javier Milei (@JMilei) expresó su postura sobre el aborto: "Yo estoy en contra de todo tipo de aborto. Los liberales no somos manada y no tenemos porqué pensar todos igual, hay liberales que son pro vida y hay liberales que son 'pro choice'". pic.twitter.com/MLPSwVCk24 — La Derecha Diario (@laderechadiario) December 17, 2024

Bregman acusó al Gobierno Nacional de usar el tema del aborto legal "para generar polémica"

La exdiputada y referente del Partido de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman, apuntó contra el Gobierno y lo acusó de usar el tema del aborto legal "para generar polémica".

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Bregman indicó que el oficialismo "no toma conciencia" cuando habla de temas "muy sentidos" como es el aborto legal, seguro y gratuito y que, después de "tanto provocar", pueden impactar de manera negativa en la gente.

"Cada vez que este Gobierno se ve acorralado por algún escándalo, como es en este caso un escándalo de corrupción, genera otro para que no se hable de aquello que lo perjudica. Utiliza una demanda como la de la del aborto legal, seguro y gratuito, por la que hemos peleado, por la que hemos salido a la calle y por la que supimos vencer la resistencia de los partidos tradicionales y conseguir que se apruebe", aseguró.

Esta misma semana, la ex diputada nacional, se refirió a los rumores que se filtraron desde Nación con respecto a derogar la ley y aseveró que "si amenazan con atacar el aborto legal, qué quilombo se va a armar".

En la misma línea, indicó que este derecho "fue defendido en las calles por las mujeres y la diversidad" y que lo van a seguir defendiendo. "No toman conciencia que pueden generar una movilización y en el caso del aborto, puede ser una movilización gigantesca", concluyó.