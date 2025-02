El día después: cómo fue la reacción de Javier Milei en redes sociales, el día después del escándalo

El presidente Javier Milei no se ausentó de la red social X luego del escándalo por la entrevista interrumpida.

Luego de la polémica por la entrevista que el presidente Javier Milei le brindó al periodista Jonatan Viale en medio del escándalo cripto del token $LIBRA , interrumpida por el asesor presidencial Santiago Caputo para que no respondiera preguntas relacionadas a su estrategia judicial frente a las denuncias recibidas, el mandatario evitó expresarse al respecto en su cuenta de la red social X, su medio de comunicación favorito, que apenas utilizó para compartir publicaciones de otros funcionarios.

Así, aprovechó para dar impulso a las publicaciones sobre los superávits primario y financiero anunciados este lunes, varias de cuentas anónimas y otras de funcionarios como Javier Lanari, subsecretario de Prensa de la Presidencia.

También retuiteó un video subido por el Ministerio de Economía con una entrevista brindada por su titular, Luis Caputo, y un posteo del propio titular del Palacio de Hacienda sobre la consolidación fiscal de la gestión, además de otro de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre un operativo en Misiones en el que se incautaron casi cuatro toneladas de estupefacientes.

En su único posteo que no fue una republicación, compartió un video con "el testimonio de Iair Horn, argentino que estuvo casi 500 días como rehén de la organización terrorista Hamas en Gaza", en una conversación con el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish. "Hoy, gracias a Dios, ya está en libertad", celebró Milei.

Les dejo el testimonio de Iair Horn, argentino que estuvo casi 500 días como rehén de la organización terrorista Hamas en Gaza. Hoy, gracias a DIOS, ya está en libertad.



Gracias Axel. Bienvenido Iair!



VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!



Cc: @axelwahnish

Sin embargo, en todo este frenesí tuitero, no hubo mención ni explicación de parte de Milei sobre lo sucedido en Casa Rosada en su diálogo con Viale. Quien sí debió dar la cara fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien intentó justificar al mandatario y aseguró que lo ocurrido "no daña su palabra".

El funcionario de Casa Rosada salió a brindar explicaciones por lo ocurrido en las últimas 48 horas en torno a la figura presidencial al subrayar: “Esto no daña el plan. El Gobierno sigue para adelante. Los que quieran sacar una ventaja, descontamos que no lo van a poder hacer”.

"La credibilidad del presidente es inobjetable, no creo para nada que esté golpeada. Yo lo conozco hace muchos años, mucho antes que sea diputado y tiene un valor que pocas personas lo tienen, que es la palabra y ese valor lo cumplió siempre", señaló el vocero al ser entrevistado en A24.

"Yo estuve presente en la nota, como estoy siempre presente, excepto las que hace en vivo. El Presidente venía hablando de su cuenta personal de Twitter y en la charla con Viale empiezan a hablar de la estrategia judicial y él empieza a hablar de Cúneo Libarona", sostuvo en un primer momento.

Luego argumentó que "Milei no está en lo fino jurídico" y "equivocado en mi parecer y en el parecer del Presidente, Santiago Caputo corta la entrevista". No había nada malo, de hecho Caputo tiene el defecto por así decirlo de la excelencia, notó que eso podría prestar a la confusión a alguna parte de la audiencia y cortó la nota”, esbozó.

"Terminó la nota y Milei le dijo Santiago 'esto es innecesario'. Fue lo que le transmitimos después a Santiago, él no está habitualmente en las entrevistas y no sabe que la dinámica no es cortar las notas por ningún aspecto, absolutamente por nada”, sumó el vocero.

CONFERENCIA de ADORNI tras la ENTREVISTA a MILEI

El escándalo después del escándalo: por qué se interrumpió y se editó la entrevista a Javier Milei

En el crudo de la charla con Jonatan Viale, que este lunes estuvo subido durante unos minutos al canal de YouTube de TN, el jefe de Estado da a entender que el abogado se encargará de diseñar su estrategia judicial, algo incompatible con sus funciones como ministro.

"La jueza que va a investigar es (María) Servini. ¿El Estado va a hacer una presentación espontánea, te vas a presentar, irá el abogado del Estado?", le preguntó el periodista. "Los temas jurídicos no son lo mío, sería imprudente de mi parte que te anticipe esto. Quien seguramente mejor entienda en el tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona", respondió Milei.

"¿Él va a seguir toda la estrategia judicial?", quiso saber Viale. "Bueno, es el ministro de Justicia, es el que entiende de este tema", insistió el mandatario. El periodista le señaló que se trata de un hecho en el que participó "como ciudadano, además de como presidente".

1.

Así le dan órdenes a @JonatanViale



Nunca vi algo como esto.

Frena la conversación porque le dicen que puede complicar judicialmente a @JMilei . Eso es encubrimiento.



Y queda todo grabado.

Vean hasta el final.



Así manejan a sus comunicadores institucionales. Dejen de…

En ese momento fue interrumpido por el asesor Santiago Caputo, quien le pidió "arrancar con la pregunta de vuelta". "Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial", accedió el entrevistador. En la segunda respuesta, que es la que salió al aire, Milei no menciona a Cúneo Libarona y asegura que se trata de "un tema de privados que resuelve el sector privado".

"Si Milei quiere ser asesorado por Cúneo Libarona, Cúneo Libarona tiene que renunciar a su cargo de ministro de Justicia", aseguró a C5N el abogado constitucionalista Félix Lonigro. Agregó que "ni siquiera lo puede defender el nuevo Procurador del Tesoro de la Nación", Santiago Castro Videla.

"El jefe de abogados del Estado únicamente defiende los intereses del Estado como tal, y no del presidente cuando se le imputa el delito. Milei tiene que contratar un abogado. Si es Cúneo Libarona, tiene que renunciar a su cargo", insistió el profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

¿Qué es $LIBRA? El token que promocionó Javier Milei y sorprendió al mundo cripto

El presidente Javier Milei sorprendió este viernes al publicar un mensaje en sus redes sociales, promocionando una criptomoneda llamada $LIBRA, un token que enseguida registró una suba inédita en su cotización. Desde el mundo cripto encendieron las alarmas sobre una posible estafa de un lanzamiento que sorprendió a propios y extraños.

La moneda es un token llamado Libra (LIBRA), de la red Solana. En las páginas especializadas en cripto ya la catalogaron como una "shitcoin", un término que se refiere a las criptomonedas "inútiles" que existen en el mercado. Tras el anuncio, la cripto alcanzó un pico de u$s4,978, para luego desplomarse a u$s0,99159 en pocas horas. La memecoin se desplomó un 80% en 1 hora, cayendo por debajo de los mil millones de dólares.

Según el ecosistema cripto, el jefe de Estado lanzó una shitcoin o memecoin, una criptomoneda de bajo valor que a menudo carecen de un propósito claro o un uso significativo. A diferencia de Bitcoin y Ethereum, que tienen casos de uso bien definidos, las shitcoins suelen nacer en un intento de capitalizar el éxito de estas monedas principales.

libra.jpg

Estas criptomonedas frecuentemente tienen ciclos de vida cortos, debido a la falta de desarrollo continuo y una comunidad sólida. Esto hace que su valor sea extremadamente volátil y poco fiable, atrayendo, con frecuencia, a inversores desprevenidos que buscan obtener ganancias rápidas.

El mandatario, de esta manera, también emuló así al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el 18 de enero lanzó su propia criptomoneda bautizada con su nombre, y en pocas horas llevó a la capitalización total de unidades en circulación a u$s6.000 millones.