Elecciones en CABA: cerró el plazo para la inscripción de alianzas

El senador Martín Lousteau, por su parte, anunció que la Unión Cívica Radical (UCR), el partido que preside, conformará la alianza Evolución junto al Partido Socialista (PS) y el GEN.

Disuelto Juntos por el Cambio, el PRO competirá bajo el nombre "Buenos Aires Primero", un nuevo frente que tendrá como socios al Movimiento Integración y Desarrollo (MID) que lidera el diputado Oscar Zago, el Partido Demócrata, el Partido UNIR, el Partido de las Ciudades en Acción y Encuentro Republicano Federal.

El oficialismo tendrá que defenderse de la avanzada de La Libertad Avanza, que buscará arrebatarle la hegemonía a los amarillos apostando a nombres propios para ampliar el volumen en la Legislatura.

El peronismo ya no competirá bajo la denominación Unión por la Patria, sino que lo hará en el frente amplio Es ahora Buenos Aires, según confirmó el diputado Leandro Santoro, quien será el primer candidato a legislador.

En tanto, la Coalición Cívica-ARI no quiso reeditar la alianza ni con el PRO, ni con la UCR ni con Rodríguez Larreta, mientras que el Frente de Izquierda tendrá en la actual diputada nacional del Partido Obrero Vanina Biasi a su candidata principal.

El regreso de Horacio Rodríguez Larreta que no cayó bien en el PRO

La alianza Volvamos Buenos Aires es una referencia directa al regreso de Larreta al ámbito político porteño, del que fue parte desde los primeros años del siglo XXI hasta diciembre del 2023, cuando cumplió los dos mandatos que habilita la Constitución de la Ciudad.

Larreta había anunciado el lunes su decisión de candidatearse para las legislativas de este año en la Ciudad, por fuera del oficialismo que conduce Jorge Macri. "Vuelvo. Voy a participar de las elecciones del 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires", confirmó en su cuenta de X.

"Por la ciudad que hicimos juntos. Porque Buenos Aires está mal y nadie te escucha. Porque está sucia, porque está triste. Porque ya no hay obras. Porque hay olor a pis. Vuelvo porque me duele. Porque conozco cada cuadra. Cada vereda, cada rincón. Vuelvo con vos. Vuelvo porque la quiero. Vuelvo por amor a Buenos Aires. ¡Volvamos juntos!", añadió en su posteo.

El presente del exalcalde es lejos de sus viejos aliados amarillos. "Lamentablemente, el PRO ha perdido su identidad. El saber quiénes somos, por qué estamos aquí, por qué hacemos lo que hacemos y a favor y en contra de qué cosas estamos. El día que perdés tu identidad, lo perdiste todo", aseguró el 24 de febrero, a través de un comunicado en redes sociales.

El PRO buscará recuperar la mística y la identidad frente al avance libertario

La idea de Jorge Macri es poblar la lista de figuras reconocidas del partido amarillo para recuperar la mística y la identidad histórica del espacio fundado por su primo, Mauricio Macri, ante el acecho que supone el avance libertario en el electorado capitalino. Fernán Quirós, María Eugenia Vidal, Laura Alonso y Waldo Wolff son algunos de los nombres que se mencionan.

Cerca de la medianoche, la cuenta de la Libertad Avanza CABA en X publicó un comunicado en el que manifestaron que la alianza "es con los porteños" y arremetieron contra sus adversarios electorales.

"No estamos acá para sostener privilegios, vinimos a terminar con un modelo que lo único que hace es beneficiar a la casta. Creemos en una ciudad libre, donde la motosierra sea política de Estado, donde los impuestos no asfixien al laburante, y donde los recursos de los ciudadanos no se malgasten en agendas que no le cambian la vida a nadie", apuntaron.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LLA_CABA/status/1902528295863771570&partner=&hide_thread=false Nuestra alianza es con los porteños. Sin pactos, sin privilegios y sin vender nuestras convicciones.



La Libertad Avanza en la Ciudad, aunque muchos no quieran. pic.twitter.com/lX0PRny9ez — La Libertad Avanza CABA (@LLA_CABA) March 20, 2025

Leandro Santoro y Martín Lousteau apuntan contra la gestión del PRO

El PJ porteño ya definió junto a sus aliados progresistas que el diputado nacional Leandro Santoro, quien aspira a ser jefe de Gobierno en 2027, liderará la lista de legisladores porteños del espacio, que dejará de usar el sello Unión por la Patria y pasará a denominarse Es ahora Buenos Aires.

Santoro cuenta con el apoyo de La Cámpora y de Juan Manuel Olmos para lanzarse a la carrera electoral y podría beneficiarse de la dispersión del voto en el campo de la derecha y la centroderecha.

El diputado señaló que su objetivo es construir "una alternativa más humana" ante el avance de "un bloque de negocios que buscan hacer sus negociados".

"Todos coincidimos en que Buenos Aires está abandonada. Se siente en el aire que hay un modelo agotado", indicó en diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno.

Embed - LEANDRO SANTORO: "Voy a ser CANDIDATO a legislador por la Ciudad de Buenos Aires"

"La disputa habla más de una banda que se está disputando un botín que del intento de dar vuelta una página de lo que fue un modelo con luces y sombras pero que hace mucho tiempo nos tiene a los porteños absolutamente abandonados", advirtió.

"Buenos Aires duele porque te encontrás con gente en situación de calle que no tiene ningún tipo de amparo. Porque está más sucia, los contenedores están explotados de basura. Porque es imposible utilizar los servicios públicos, son de mala calidad. Y porque mientras esto pasa, hay un sector del empresariado prebendario y de la política que se enriquecen", enumeró sobre su análisis del territorio porteño.

Por su parte, el senador nacional Martín Lousteau anunció este miércoles una alianza entre la Unión Cívica Radical (UCR), partido que preside, junto al Partido Socialista (PS) y el GEN, a la que denominaron Evolución.

"En estas elecciones presentaremos Evolución", indicó a través de un comunicado publicado en su cuenta de X, en el que aseguró que "la Ciudad y sus vecinos se sienten ignorados".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GugaLusto/status/1902501215172489535&partner=&hide_thread=false En estas elecciones presentaremos Evolución.



La Ciudad y sus vecinos se sienten ignorados.



Basta con recorrer sus calles, visitar un hospital o una escuela pública, o incluso enfrentarse a los problemas de seguridad para darse cuenta de que las cosas no están bien.



Buenos… — Martín Lousteau (@GugaLusto) March 19, 2025

"Basta con recorrer sus calles, visitar un hospital o una escuela pública, o incluso enfrentarse a los problemas de seguridad para darse cuenta de que las cosas no están bien", enumeró sobre las problemáticas que afectan a los porteños.

Para Lousteau, "Buenos Aires es una ciudad sin prioridades, sumida en la improvisación y la especulación política. Hay un gobierno más preocupado por la batalla cultural que por los problemas de sus habitantes".

"Es imprescindible un cambio profundo, que no solo implique mejorar la gestión, sino también tener una mirada más humana y sensible ante los problemas", comentó.